„Még az anarchia is jobb” – botrányos jelenetek Orbán Viktor péceli rendezvényén

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Feszült hangulat és durva bekiabálások kísérték Orbán Viktor péceli országjárását, ahol a Tisza Párt szimpatizánsai próbálták megzavarni a rendezvényt. A Hír TV beszámolója szerint több provokatív és megdöbbentő kijelentés is elhangzott a helyszínen.
A Hír TV tudósítása szerint a Tisza Párthoz köthető aktivisták és szimpatizánsok nemcsak hangos tiltakozással jelentek meg, hanem a kormány ellen hergelő kijelentéseket is tettek. Egyes megszólalók a fennálló renddel szemben radikálisabb alternatívákat is felvetettek.

A Tisza Párt szimpatizánsainak most is a rendezvény megzavarása volt a célja (Forrás: Képernyőkép)

Provokáció és fenyegetés a helyszínen

Még az anarchia is jobb”

 – hangzott el egy tiszás tüntető szájából.

Voltak, akik nyíltan az anarchiát emlegették kívánatos állapotként, miközben konkrét érveket nem tudtak megfogalmazni állításaik alátámasztására. Az újságírók kérdéseire több esetben nem érkezett válasz, helyette fenyegető fellépéssel és elutasítással találkoztak.

A tudósítás kitér arra is, hogy egyes tüntetők rendőri intézkedéssel fenyegették a munkájukat végző sajtósokat, míg mások elzárkóztak a kényesebb kérdések megválaszolásától.

Orbán Viktor Pécelen: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot, a gyerekeink és unokáink jövőjét is. Ezt nem hagyjuk!

A kormányfő reagált a történtekre

Orbán Viktor a beszédében utalt a történtekre, és úgy fogalmazott, hogy a rendezvény megzavarása volt a provokátorok célja. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a kormánypárti közösség nem hagyja magát megfélemlíteni. A miniszterelnök szerint a hasonló akciók ellenére a jobboldali tábor egységes marad, és nem engedi, hogy „hívatlan vendégek” határozzák meg a rendezvények hangulatát.

