Gusztustalan dezinformációs kampányt indítottak a tiszások!

A szöveg – amelyhez így egy két X-et tartalmazó, ezáltal érvénytelen szavazólap mintát is mellékelnek – pontosan így szól:

FONTOS! OSSZÁTOK MEG HARCOSOK! Elképzelhető, hogy a Fidesz egyedül nem tud majd kormányt alakítani, így arra kérünk mindenkit, hogy a Fidesz mellett a Mi Hazánkat is ikszeljétek be a szavazólapon április 12-én! OSZD MEG, HOGY MINDENKIHEZ ELJUSSON!”

Törvénybe ütköző megtévesztés

A Büntető Törvénykönyv 350. § (1) bekezdése szerint aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás során az arra jogosultat a választásban a megtévesztéssel befolyásolni törekszik, bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.