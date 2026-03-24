„Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok” – csalódott tiszás osztotta meg a drogbotrányt kirobbantó hangfelvételeket

Az elmúlt napokban egymást követték a Vissza a mederbe nevű, a hangvétele alapján Tisza-párti Facebook-oldal bejegyzései és hangfelvételei. A közzétett anyagok egy belső konfliktus részleteit tárják fel és arra utalnak, hogy a Tisza Párt körüli botrányt kirobbantó hangfelvételek nem véletlenül kerültek nyilvánosságra.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal nagy titkokról rántotta le a leplet a Tisza Párt vezetése kapcsán (Forrás: MTI)

Tudtak róla – mégsem léptek

Az oldal szerint a párt vezetése – köztük Radnai Márk és Magyar Péter – már hosszabb ideje tudott arról, hogy Vogel Evelin hangfelvételeket készített róluk, és azokat több emberrel is megosztotta. Ennek ellenére nem a helyzet kezelésére törekedtek, hanem a kommunikáció kontrollálására és a botrány elhárítására.

Márk és Péter nem arra törekedtek, hogy tanuljanak a hibákból, és a felelősséget vállalva már az elején észhez térjenek. Épp ellenkezőleg. A gerinctelenség útját választották.”

– állítja a szerző, hozzátéve, hogy mindketten nyilvánosan megkérdőjelezték az anyagok hitelességét. Vogel Evelin egy másik felvételen így fogalmaz:

Beszéltem én viszonylag sok emberrel.”

Ez arra utal, hogy a felvételek nemcsak léteznek, hanem széles körben ismertté válhattak.

A Tisza Párt körüli drogbotrány kirobbanásában kétségtelenül kulcsszerepe van Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt párjának (Forrás: Magyar Nemzet)

Előremenekülés és belső feszültségek a Tisza Pártban

A kiszivárogtatások hátterében a bejegyzések szerint súlyos belső konfliktusok állnak. A narratíva úgy mutatja be a történteket, mint egy olyan pontot, ahol a belső elégedetlenség már nyílt szakításhoz vezetett.

A posztok szerint a vezetés „előremeneküléssel” próbálta kezelni a helyzetet, többek között kommunikációs lépésekkel és vitatott hitelességű tesztekkel.

Mint kiderült, volt is alapja a félelelmnek és az előrmenekülésnek: a hangfelvételek egy része a beszélgetések stílusa és tartalma miatt is figyelmet keltett. A hétfőn, illetve kedden nyilvánosságra került felvételen például Radnai Márktól elhangzik:

Be kéne LSD-zni, igaz?”

De elhangzik ez is:

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G*ci sok kokain!”

A részletek többek szerint nehezen összeegyeztethetők egy országos politikai szereplő felelősségével.