„Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok” – csalódott tiszás osztotta meg a drogbotrányt kirobbantó hangfelvételeket

Az elmúlt napokban egymást követték a Vissza a mederbe nevű, a hangvétele alapján Tisza-párti Facebook-oldal bejegyzései és hangfelvételei. A közzétett anyagok egy belső konfliktus részleteit tárják fel és arra utalnak, hogy a Tisza Párt körüli botrányt kirobbantó hangfelvételek nem véletlenül kerültek nyilvánosságra.
Tudtak róla – mégsem léptek
Az oldal szerint a párt vezetése – köztük Radnai Márk és Magyar Péter – már hosszabb ideje tudott arról, hogy Vogel Evelin hangfelvételeket készített róluk, és azokat több emberrel is megosztotta. Ennek ellenére nem a helyzet kezelésére törekedtek, hanem a kommunikáció kontrollálására és a botrány elhárítására.
Márk és Péter nem arra törekedtek, hogy tanuljanak a hibákból, és a felelősséget vállalva már az elején észhez térjenek. Épp ellenkezőleg. A gerinctelenség útját választották.”
– állítja a szerző, hozzátéve, hogy mindketten nyilvánosan megkérdőjelezték az anyagok hitelességét. Vogel Evelin egy másik felvételen így fogalmaz:
Beszéltem én viszonylag sok emberrel.”
Ez arra utal, hogy a felvételek nemcsak léteznek, hanem széles körben ismertté válhattak.
Előremenekülés és belső feszültségek a Tisza Pártban
A kiszivárogtatások hátterében a bejegyzések szerint súlyos belső konfliktusok állnak. A narratíva úgy mutatja be a történteket, mint egy olyan pontot, ahol a belső elégedetlenség már nyílt szakításhoz vezetett.
A posztok szerint a vezetés „előremeneküléssel” próbálta kezelni a helyzetet, többek között kommunikációs lépésekkel és vitatott hitelességű tesztekkel.
Mint kiderült, volt is alapja a félelelmnek és az előrmenekülésnek: a hangfelvételek egy része a beszélgetések stílusa és tartalma miatt is figyelmet keltett. A hétfőn, illetve kedden nyilvánosságra került felvételen például Radnai Márktól elhangzik:
Be kéne LSD-zni, igaz?”
De elhangzik ez is:
Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G*ci sok kokain!”
A részletek többek szerint nehezen összeegyeztethetők egy országos politikai szereplő felelősségével.
„Ez még csak a kezdet” – tudatos kiszivárogtatás?
A legfrissebb bejegyzések alapján a kiszivárogtatás nem egyszeri akció volt, hanem egy folyamat kezdete:
Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa.”
A hanganyagokban más szereplők is megszólalnak: például egy vállalkozó utal arra, hogy az eseményeket rögzíthetik, mire válaszként elhangzik, hogy „minden manipulálható kép”. Magyarul:
Teljesen ostobának nézik a saját választóikat.
A beszélgetés végén egy ismeretlen hang rezignált megjegyzése – „most már mindegy” – pedig azt sugallja, hogy a résztvevők tisztában lehettek a következményekkel. A történet jelenlegi állása alapján ez már rég nem egy egyszeri botrány, hanem egy egyre mélyülő, belülről feszítő konfliktus, amelynek újabb és újabb epizódjai bármikor napvilágot láthatnak.
A kérdés most már nem az, hogy lesz-e folytatás, hanem az, hogy mindez mekkora politikai árat jelent majd: az országgyűlési választások közeledtével mennyit gyengíthet Magyar Péter botrányoktól terhelt pártján, és hány szavazót sodorhat át végül a kormánypártok oldalára.