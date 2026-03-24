Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

„Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok” – csalódott tiszás osztotta meg a drogbotrányt kirobbantó hangfelvételeket

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Napok óta forr a közélet attól a csalódott tiszás Facebook-oldaltól, amely nem kevesebbet ígért, mint hogy lerántja a leplet a Tisza Párt vezetésének legsötétebb ügyeiről – méghozzá bizonyítékokkal. Sorra kerültek nyilvánosságra a Magyar Péter volt élettársához, Vogel Evelinhez köthető hangfelvételek, amelyekben nemcsak zsarolásgyanús helyzetek, hanem kemény bulihangulat és kábítószeres utalások is felbukkannak. A történet ráadásul napról napra új fordulatot vesz: kedden újabb hanganyag látott napvilágot, amely tovább mélyítette az amúgy is egyre dagadó botrányt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt napokban egymást követték a Vissza a mederbe nevű, a hangvétele alapján Tisza-párti Facebook-oldal bejegyzései és hangfelvételei. A közzétett anyagok egy belső konfliktus részleteit tárják fel és arra utalnak, hogy a Tisza Párt körüli botrányt kirobbantó hangfelvételek nem véletlenül kerültek nyilvánosságra.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal nagy titkokról rántotta le a leplet a Tisza Párt vezetése kapcsán (Forrás: MTI)

Tudtak róla – mégsem léptek

Az oldal szerint a párt vezetése – köztük Radnai Márk és Magyar Péter – már hosszabb ideje tudott arról, hogy Vogel Evelin hangfelvételeket készített róluk, és azokat több emberrel is megosztotta. Ennek ellenére nem a helyzet kezelésére törekedtek, hanem a kommunikáció kontrollálására és a botrány elhárítására. 

Márk és Péter nem arra törekedtek, hogy tanuljanak a hibákból, és a felelősséget vállalva már az elején észhez térjenek. Épp ellenkezőleg. A gerinctelenség útját választották.

– állítja a szerző, hozzátéve, hogy mindketten nyilvánosan megkérdőjelezték az anyagok hitelességét. Vogel Evelin egy másik felvételen így fogalmaz: 

Beszéltem én viszonylag sok emberrel.”

Ez arra utal, hogy a felvételek nemcsak léteznek, hanem széles körben ismertté válhattak. 

A Tisza Párt körüli drogbotrány kirobbanásában kétségtelenül kulcsszerepe van Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt párjának (Forrás: Magyar Nemzet)

Előremenekülés és belső feszültségek a Tisza Pártban

A kiszivárogtatások hátterében a bejegyzések szerint súlyos belső konfliktusok állnak. A narratíva úgy mutatja be a történteket, mint egy olyan pontot, ahol a belső elégedetlenség már nyílt szakításhoz vezetett.

A posztok szerint a vezetés „előremeneküléssel” próbálta kezelni a helyzetet, többek között kommunikációs lépésekkel és vitatott hitelességű tesztekkel.

Mint kiderült, volt is alapja a félelelmnek és az előrmenekülésnek: a hangfelvételek egy része a beszélgetések stílusa és tartalma miatt is figyelmet keltett. A hétfőn, illetve kedden nyilvánosságra került felvételen például Radnai Márktól elhangzik: 

Be kéne LSD-zni, igaz?

De elhangzik ez is: 

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G*ci sok kokain!” 

A részletek többek szerint nehezen összeegyeztethetők egy országos politikai szereplő felelősségével.

„Be kéne LSD-zni, igaz?” – zavarba ejtő hangfelvétel szivárgott ki a Tisza Párt alelnökéről

„Ez még csak a kezdet” – tudatos kiszivárogtatás?

A legfrissebb bejegyzések alapján a kiszivárogtatás nem egyszeri akció volt, hanem egy folyamat kezdete:

Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa.

A hanganyagokban más szereplők is megszólalnak: például egy vállalkozó utal arra, hogy az eseményeket rögzíthetik, mire válaszként elhangzik, hogy „minden manipulálható kép”. Magyarul:

Teljesen ostobának nézik a saját választóikat. 

Magyar Péter és Radnai Márk aggódhat: a frissen kirobbant drogos ügy sokat árthat a Tisza Pártnak (Forrás: Magyar Nemzet)

A beszélgetés végén egy ismeretlen hang rezignált megjegyzése – „most már mindegy” – pedig azt sugallja, hogy a résztvevők tisztában lehettek a következményekkel. A történet jelenlegi állása alapján ez már rég nem egy egyszeri botrány, hanem egy egyre mélyülő, belülről feszítő konfliktus, amelynek újabb és újabb epizódjai bármikor napvilágot láthatnak

A kérdés most már nem az, hogy lesz-e folytatás, hanem az, hogy mindez mekkora politikai árat jelent majd: az országgyűlési választások közeledtével mennyit gyengíthet Magyar Péter botrányoktól terhelt pártján, és hány szavazót sodorhat át végül a kormánypártok oldalára.

