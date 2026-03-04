Itt a bizonyíték: a Tisza Párt elárulta a magyarokat Brüsszelben

A miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán közölte: eddig legalább hat alkalommal szavaztak a Tisza Párt képviselői az orosz energia hazánkból való kivezetésére. Orbán Balázs felszólította őket, hogy az ukránok helyett a magyarok pártjára álljanak.

A Tisza Párt mást mond Brüsszelben, mást itthon (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt mást mond Brüsszelben, mást itthon

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője

az orosz energiaimport betiltását támogatta szavazatával az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságában 2026. február 25-én,

amikor elfogadta az „Iránymutatások a 2027. évi költségvetéshez” III. szakaszát, amelynek 2. bekezdése „hangsúlyozza az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetésének szükségességét”.

Lakos Eszter korábban szintén megszavazta a RePowerEU roadmapet (az orosz energiaimport kivezetésére irányuló uniós program) az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban 2025. június 3-án. Ugyanezt a programot néhány nappal később a Tisza Párt további 5 EP-képviselője is megszavazta, ez a dokumentum 178. oldalán olvasható.

Magyar Péter és a Tisza Párt a plenáris ülésen támogatta az orosz energiaimport betiltását 2024. november 14-én, erről a dokumentum 59. oldala tanúskodik.

Az ENSZ 2024. évi bakui éghajlatváltozási konferenciájával kapcsolatos EP-határozat 26. bekezdése „megjegyzi különösen, hogy sürgősen véget kell vetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, többek között a földgáz uniós behozatalának”.

Orbán Balázs kiemelte: