A tiszás energiaterv tízezrekkel növelné a családok havi energiaszámláit

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott: a kiszivárgott dokumentumok és az Európai Parlamentben leadott szavazatok alapján egyértelmű, hogy a Tisza Párt támogatja az energiaár-támogatások fokozatos megszüntetését. Dömötör Csaba szerint ez a gyakorlatban a rezsicsökkentés eltörlését jelentené, ami közvetlenül érintené a háztartások havi kiadásait.
Brüsszeli irány és megszűnő rezsivédelem
Dömötör Csaba állítása szerint a tiszás energiaterv összhangban van az Európai Bizottság törekvéseivel, különösen a fosszilis energiahordozók támogatásának kivezetésével és a keleti energiaimport korlátozásával.
Felidézte, hogy a párt képviselői több alkalommal is támogattak olyan európai parlamenti állásfoglalásokat, amelyek az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.
A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást”
– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy szerinte a választók erről nem kapnak egyértelmű tájékoztatást.
Választási tét: rezsi és migráció
A politikus szerint a kérdés túlmutat az energiapolitikán, és az áprilisi választás egyik kulcstémája lehet.
Úgy vélekedett, a következő kormány dönt majd arról, hogy fennmarad-e a jelenlegi rezsivédelem, illetve hogy Magyarország milyen álláspontot képvisel az uniós migrációs politikában.
Dömötör Csaba hangsúlyozta: a migrációs paktum végrehajtása és az energiaárak alakulása egyaránt a választás tétjei közé tartozik, és szerinte a döntést végső soron a magyar választók hozzák meg.