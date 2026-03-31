Rendkívüli

Most jött: brutális robbanás történt egy vegyi üzemben: rengeteg a sérült – képek, videók

Tisza Párt

A tiszás energiaterv tízezrekkel növelné a családok havi energiaszámláit

A Tisza Párt energiapolitikai elképzelései havi több tízezer forintos többletterhet jelentenének a magyar családoknak – erről beszélt Dömötör Csaba budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus szerint a terv mögött brüsszeli irányvonal és globális energiacégek érdekei húzódnak meg.
A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott: a kiszivárgott dokumentumok és az Európai Parlamentben leadott szavazatok alapján egyértelmű, hogy a Tisza Párt támogatja az energiaár-támogatások fokozatos megszüntetését. Dömötör Csaba szerint ez a gyakorlatban a rezsicsökkentés eltörlését jelentené, ami közvetlenül érintené a háztartások havi kiadásait.

A családok fizetnék meg a Tisza Párt energiapolitikájának árát

Brüsszeli irány és megszűnő rezsivédelem

Dömötör Csaba állítása szerint a tiszás energiaterv összhangban van az Európai Bizottság törekvéseivel, különösen a fosszilis energiahordozók támogatásának kivezetésével és a keleti energiaimport korlátozásával. 

Felidézte, hogy a párt képviselői több alkalommal is támogattak olyan európai parlamenti állásfoglalásokat, amelyek az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.

A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást”

 – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy szerinte a választók erről nem kapnak egyértelmű tájékoztatást.

Tiszás energiaterv: így jönne össze a havi 145 ezer forintos többletköltség a magyar családoknak

Választási tét: rezsi és migráció

A politikus szerint a kérdés túlmutat az energiapolitikán, és az áprilisi választás egyik kulcstémája lehet. 

Úgy vélekedett, a következő kormány dönt majd arról, hogy fennmarad-e a jelenlegi rezsivédelem, illetve hogy Magyarország milyen álláspontot képvisel az uniós migrációs politikában.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a migrációs paktum végrehajtása és az energiaárak alakulása egyaránt a választás tétjei közé tartozik, és szerinte a döntést végső soron a magyar választók hozzák meg.

