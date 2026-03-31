A tiszás energiaterv tízezrekkel növelné a családok havi energiaszámláit

A Fidesz európai parlamenti képviselője úgy fogalmazott: a kiszivárgott dokumentumok és az Európai Parlamentben leadott szavazatok alapján egyértelmű, hogy a Tisza Párt támogatja az energiaár-támogatások fokozatos megszüntetését. Dömötör Csaba szerint ez a gyakorlatban a rezsicsökkentés eltörlését jelentené, ami közvetlenül érintené a háztartások havi kiadásait.

A családok fizetnék meg a Tisza Párt energiapolitikájának árát (Forrás: Magyar Nemzet)

Brüsszeli irány és megszűnő rezsivédelem

Dömötör Csaba állítása szerint a tiszás energiaterv összhangban van az Európai Bizottság törekvéseivel, különösen a fosszilis energiahordozók támogatásának kivezetésével és a keleti energiaimport korlátozásával.

Felidézte, hogy a párt képviselői több alkalommal is támogattak olyan európai parlamenti állásfoglalásokat, amelyek az energiaár-támogatások megszüntetését sürgetik.

A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást”

– hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy szerinte a választók erről nem kapnak egyértelmű tájékoztatást.