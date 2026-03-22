Amerikai elemző: Nem számít a Tisza Párt hamis retorikája, mert a céljuk egyértelmű

Az elemző írásában arról értekezik, hogy Kapitány István szerepvállalása a Tisza Pártban nem véletlen, hanem egy hosszabb távú energiapolitikai irány része. Úgy fogalmaz: cél lehet Magyarország leválasztása az orosz energiahordozókról, ami szerinte mélyebb gazdasági és geopolitikai következményekkel járhat.

Az elemző szerint a Tisza Párt lényegében a sorosista tervet valósítja meg Kapitány Istvánnal (Forrás: MTI)

Energiaválság közepén jönne a fordulat

A Mandiner szerint Andrew Korybko arra is felhívja a figyelmet, hogy a globális energiapiac jelenleg rendkívül instabil, amit a közelmúlt konfliktusai tovább súlyosbítottak. Az ellátási láncok akadozása és az infrastruktúra sérülése már most áremelkedést hozott, és a helyzet a szakértő szerint tovább romolhat. Az elemzés szerint ilyen környezetben a stabil és megfizethető energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Hangsúlyozza: