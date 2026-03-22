Amerikai elemző: Nem számít a Tisza Párt hamis retorikája, mert a céljuk egyértelmű

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Tisza Párt

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy amerikai politikai elemző szerint a magyar energiapolitika körüli viták messze túlmutatnak a belpolitikán – írta meg a Mandiner. Andrew Korybko úgy látja: a Tisza Párt tervének a háttérben egy átfogó stratégiai átalakítás áll, amely Magyarország energiafüggőségét és mozgásterét is érintheti.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártorosz energiahordozókVálasztás 2026Kapitány IstvánSoros György

Az elemző írásában arról értekezik, hogy Kapitány István szerepvállalása a Tisza Pártban nem véletlen, hanem egy hosszabb távú energiapolitikai irány része. Úgy fogalmaz: cél lehet Magyarország leválasztása az orosz energiahordozókról, ami szerinte mélyebb gazdasági és geopolitikai következményekkel járhat.

Tisza Párt
Az elemző szerint a Tisza Párt lényegében a sorosista tervet valósítja meg Kapitány Istvánnal (Forrás: MTI)

Energiaválság közepén jönne a fordulat

A Mandiner szerint Andrew Korybko arra is felhívja a figyelmet, hogy a globális energiapiac jelenleg rendkívül instabil, amit a közelmúlt konfliktusai tovább súlyosbítottak. Az ellátási láncok akadozása és az infrastruktúra sérülése már most áremelkedést hozott, és a helyzet a szakértő szerint tovább romolhat. Az elemzés szerint ilyen környezetben a stabil és megfizethető energiaellátás nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is. Hangsúlyozza: 

A megfizethető energia megbízható hozzáférése nemzetbiztonsági prioritás.”

Politika, ipar és globális érdekek

Az amerikai elemző kitér arra is, hogy Kapitány István korábbi iparági szerepe és kapcsolatrendszere meghatározó lehet az energiapolitikai döntések szempontjából. Szerinte az energiaszektor „oroszmentesítése” nem új gondolat, hanem egy korábbi stratégia folytatása lehet: 

Kapitány feladata az energiaipar oroszmentesítése; ez olyan láncreakciót indítana el, amely Magyarországot a globalizmusnak rendeli alá, ahogyan arra Soros is törekedett.” 

Korybko úgy véli, az ellenzéki kommunikáció változhat a kampány során, azonban a stratégiai célok ettől még nem feltétlenül módosulnak. Elemzésében arra is utal, hogy a kérdés végső soron a választók döntésén múlik, akiknek mérlegelniük kell a különböző energiapolitikai irányok következményeit.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!