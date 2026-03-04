Legalább hatszor szavaztak a tiszás EP-képviselők az olcsó orosz energia, és így a magyar érdekek ellen

Mint korábban megírtuk, Tisza Párt hat alkalommal szavazott meg olyan előterjesztést az Európai Parlamentben, amely a keleti energiaimport - köztük az orosz olaj és gáz - kivezetését vagy tilalmát célozza. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy videót osztott meg közösségi oldalán, melyen Magyar Péter magabiztosan kijelenti: senki nem mondott olyat, hogy nincs szükség orosz olajra. A dokumentumok és a szavazásról készült jegyzőkönyvek másról árulkodnak.

Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt hat alkalommal szavazott a magyar emberek érdekei ellen (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

A Tisza Párt mást mond Brüsszelben, mást itthon

A politikus közölte: ezek a szavazások szakbizottsági üléseken és plenáris ülésen történtek, és a jegyzőkönyvek bárki számára hozzáférhetőek. Magyar Péter kijelentésére válaszolva Dömötör Csaba úgy fogalmazott: