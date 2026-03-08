Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Tisza Párt

Hazudik az RTL? Utcai Tisza-plakátokról érkeztek fotók

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Miközben az RTL arról számolt be, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai inkább saját házukon és erkélyükön helyezik el a kampányplakátokat, több fotó is ennek az ellenkezőjét mutatja. A Tűzfalcsoporthoz érkezett képek szerint a párt üzenetei az utcai felületeken is megjelentek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártVálasztás 2026plakátkampányfotóRTL

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy az RTL riportja szerint a Tisza Párt nem az utcákon plakátol, hanem támogatóik magánterületein jelennek meg a kampányanyagok. Azonban több olvasói fotóra bizonyítja, hogy a gyakorlatban ez nem így van. Az látszik, hogy állítása ellenére igenis plakátol a Tisza az utcákon is”.

Tisza Párt
A képek tanúsága szerint a Tisza Párt igenis plakátol az utcán (Forrás: Képernyőkép)
A tiszás letagadta, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort!

Fotók érkeztek az utcai plakátokról

A beszámoló szerint az RTL egy kommunikációs szakember véleményére hivatkozva azt is hangsúlyozta, hogy a választási kampányokban az óriásplakátok szerepe egyre csökken a reklámzaj miatt. 

A valóság mást mutat, és az olvasóik által küldött felvételek több helyszínen is utcai Tisza-plakátokat dokumentálnak.

Ezzel párhuzamosan egy dél-pesti aktivista több köztéri plakáton is letakarta Zelenszkij és más szereplők arcképét. Egyre több felületen jelennek meg az általa átalakított plakátok a környéken, amit lehet egy sajátos „háborútagadó akcióként” is értelmezni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!