Hazudik az RTL? Utcai Tisza-plakátokról érkeztek fotók

Fotók érkeztek az utcai plakátokról

A beszámoló szerint az RTL egy kommunikációs szakember véleményére hivatkozva azt is hangsúlyozta, hogy a választási kampányokban az óriásplakátok szerepe egyre csökken a reklámzaj miatt.

A valóság mást mutat, és az olvasóik által küldött felvételek több helyszínen is utcai Tisza-plakátokat dokumentálnak.

Ezzel párhuzamosan egy dél-pesti aktivista több köztéri plakáton is letakarta Zelenszkij és más szereplők arcképét. Egyre több felületen jelennek meg az általa átalakított plakátok a környéken, amit lehet egy sajátos „háborútagadó akcióként” is értelmezni.