Hazudik az RTL? Utcai Tisza-plakátokról érkeztek fotók

A Tűzfalcsoport arról ír, hogy az RTL riportja szerint a Tisza Párt nem az utcákon plakátol, hanem támogatóik magánterületein jelennek meg a kampányanyagok. Azonban több olvasói fotóra bizonyítja, hogy a gyakorlatban ez nem így van. Az látszik, hogy állítása ellenére igenis plakátol a Tisza az utcákon is”.
Fotók érkeztek az utcai plakátokról
A beszámoló szerint az RTL egy kommunikációs szakember véleményére hivatkozva azt is hangsúlyozta, hogy a választási kampányokban az óriásplakátok szerepe egyre csökken a reklámzaj miatt.
A valóság mást mutat, és az olvasóik által küldött felvételek több helyszínen is utcai Tisza-plakátokat dokumentálnak.
Ezzel párhuzamosan egy dél-pesti aktivista több köztéri plakáton is letakarta Zelenszkij és más szereplők arcképét. Egyre több felületen jelennek meg az általa átalakított plakátok a környéken, amit lehet egy sajátos „háborútagadó akcióként” is értelmezni.