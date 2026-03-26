Ilyen a Tiszás influenszer

A magát nagyra pumpáló kisfiú, saját, valódi nevén kommunikálni gyáva, bunkó, Tisza Pártot támogató megmondóember Szentkirályi Alexandrának szólt be alpári stílusban.

A Tisza Párt influenszere nem most kezdte

A tiszás szeretetország jegyében nem ez az első akciója, emlékezetes, a kigyúrt, fiatal tiszás aktivista inzultálta Győrben a Fidesz standjánál dolgozó idős önkénteseket.

„Hol van az 1,7 milliárd?” – kiabálta az idősek fülébe.

A felvételen látható Wunderlich Dániel, a Thanos Plein alapítója, aki maga tette közzé a bejegyzést. Bejegyzésében azt írta: szerinte a fiatal aktivisták sem tudtak válaszolni a kérdésére.