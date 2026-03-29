Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

A kormány által közzétett, titkosítás alól feloldott felvételen a Tisza Párthoz köthető informatikus arról beszél, hogy több gyanús körülmény alapján maga is arra jutott: külföldi szolgálatok próbálhatták beszervezni, akár egy későbbi akció előkészítéseként. Az ügy ezzel nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági dimenziót is kapott.
Az ügy kulcspontjai
A nyilvánosságra hozott információk alapján az eset több, egymással összefüggő elemből áll:
- Az informatikus saját vallomása szerint egy „beszervezés jellegű” folyamat részese lehetett, amelynek célja egy későbbi akció lehetett.
- Egy észt, NATO-akkreditáltnak mondott képzésben vett részt, azonban a megszerzett bizonyítványt később nem tudta hitelesíteni, ami komoly kérdéseket vetett fel a háttérrel kapcsolatban.
- Egy észtországi találkozó során alakultak ki azok a kapcsolatok, amelyek később Ukrajnába vezettek.
- 2023-ban Kijevben járt, ahol más külföldi szereplőkkel együtt vett részt kiberműveletekben.
- A tevékenység jellege idővel megváltozott: a kezdeti védekező feladatok mellett támadó jellegű műveletek is megjelentek.
- A kapcsolattartás titkosított csatornákon, például Telegramon és Matrixon keresztül zajlott, gyakran álneveket használó résztvevőkkel.
- Egy ukrán kapcsolattartó koordinálta a tevékenységet, aki egy nemzetközi csapat felállításán dolgozott.
- A beszámolók szerint kritikus infrastruktúrákhoz kapcsolódó informatikai rendszerek is szóba kerültek.
- A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.
- A témáról a baloldali sajtónak lépten-nyomon nyilatkozó Szabó Bence volt rendőr semmit nem tud az ügy legfontosabb részleteiről.
Nemzetbiztonsági és sajtóvita
A feltárt körülmények alapján a hatóságok szerint indokolt volt a kémelhárítási fellépés. A Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi tájékoztatása is külföldi kapcsolatokra és hekkercsoportos együttműködésre utalt. Az ügy ugyanakkor médiavitát is kiváltott. A Direkt36 korábbi cikke még a Tisza Párt elleni akcióról írt, a most nyilvánosságra került információk azonban ezt több ponton is megkérdőjelezik.
Reagált a miniszterelnök
Orbán Viktor röviden és tömören így reagált erre a példátlan botrányra:
Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát.”