Tisza Párt

Ezt lehet eddig tudni a volt tiszás informatikus vallomásáról

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Nyilvánosságra került egy felvétel, amelyben a Tisza Párthoz köthető informatikus maga beszél egy lehetséges beszervezésről. Az ügy több ponton is új megvilágításba helyezi a korábbi állításokat. Ugyanakkor érdemes összefoglalni, mit lehet tudni erről az egyre bonyolultabbá és szövevényesebbé váló botrányról. Reagált Orbán Viktor is az ügyre.
A kormány által közzétett, titkosítás alól feloldott felvételen a Tisza Párthoz köthető informatikus arról beszél, hogy több gyanús körülmény alapján maga is arra jutott: külföldi szolgálatok próbálhatták beszervezni, akár egy későbbi akció előkészítéseként. Az ügy ezzel nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági dimenziót is kapott.

A Tisza Párthoz köthető informatikus vallomása új szintre emelte a kémelhárítási ügyet (Forrás: Képernyőkép)

Az ügy kulcspontjai

A nyilvánosságra hozott információk alapján az eset több, egymással összefüggő elemből áll:

  • Az informatikus saját vallomása szerint egy „beszervezés jellegű” folyamat részese lehetett, amelynek célja egy későbbi akció lehetett.
  • Egy észt, NATO-akkreditáltnak mondott képzésben vett részt, azonban a megszerzett bizonyítványt később nem tudta hitelesíteni, ami komoly kérdéseket vetett fel a háttérrel kapcsolatban.
  • Egy észtországi találkozó során alakultak ki azok a kapcsolatok, amelyek később Ukrajnába vezettek.
  • 2023-ban Kijevben járt, ahol más külföldi szereplőkkel együtt vett részt kiberműveletekben.
  • A tevékenység jellege idővel megváltozott: a kezdeti védekező feladatok mellett támadó jellegű műveletek is megjelentek.
  • A kapcsolattartás titkosított csatornákon, például Telegramon és Matrixon keresztül zajlott, gyakran álneveket használó résztvevőkkel.
  • Egy ukrán kapcsolattartó koordinálta a tevékenységet, aki egy nemzetközi csapat felállításán dolgozott.
  • A beszámolók szerint kritikus infrastruktúrákhoz kapcsolódó informatikai rendszerek is szóba kerültek.
  • A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.
  • A témáról a baloldali sajtónak lépten-nyomon nyilatkozó Szabó Bence volt rendőr semmit nem tud az ügy legfontosabb részleteiről.
A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Nemzetbiztonsági és sajtóvita

A feltárt körülmények alapján a hatóságok szerint indokolt volt a kémelhárítási fellépés. A Nemzetbiztonsági Bizottság korábbi tájékoztatása is külföldi kapcsolatokra és hekkercsoportos együttműködésre utalt. Az ügy ugyanakkor médiavitát is kiváltott. A Direkt36 korábbi cikke még a Tisza Párt elleni akcióról írt, a most nyilvánosságra került információk azonban ezt több ponton is megkérdőjelezik.

Reagált a miniszterelnök

Orbán Viktor röviden és tömören így reagált erre a példátlan botrányra: 

Nincs több kérdés. A tiszás informatikus elismerte, hogy beszervezték az ukránok. A vallomása nyilvános, bárki meghallgathatja. A magyar kémelhárítás azt tette, ami a dolga. Megvédjük Magyarország békéjét és biztonságát.”

