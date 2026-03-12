„Folyamatban van a Tisza Párt ukrán finanszírozásáról szóló iratok titkosításának feloldása!” – írta közösségi oldalán Lázár János. A bejegyzés a Nemzetbiztonsági Bizottság legutóbbi üléséhez kapcsolódik, ahol több, a magyar választások esetleges külföldi befolyásolásával összefüggő ügy is napirendre került.
Ukrán aranykonvoj és nemzetbiztonsági vizsgálat
A bizottsági ülésről Kocsis Máté számolt be, aki szerint több kérdésben is vizsgálat zajlik. Az egyik ügy az úgynevezett „ukrán aranykonvoj”, amelynek során a NAV és a TEK március 5-én két páncélozott pénzszállító autót állított meg Magyarországon. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt.
A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során az is kiderült, hogy idén már több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt mozgó pénz és arany értéke megközelíti a 480 milliárd forintot.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a szállított vagyon egy része eljuthatott-e magyarországi politikai szervezetekhez. Ennek tisztázására törvénymódosítást is benyújtottak, amely lehetővé tenné, hogy a lefoglalt pénz és arany a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradjon.
Az ukrán szálak a Tiszához vezethetnek
A Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén szóba került az is, hogy egy korábbi tájékoztató az ukrán szereplők és a Tisza Párt közötti kapcsolatok lehetőségét vizsgálta. A bizottsági tagok további kérdéseket tettek fel a szolgálatoknak, és a tervek szerint a dokumentumok egy részét a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tehetik.
Orbán Viktor is megerősítette a jelentés létét
Orbán Viktor miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy egy nemzetbiztonsági jelentés szerint ukrán forrásokból pénzügyi támogatás érkezhetett a Tisza Párthoz. A kormányfő szerint nem feltételezésről vagy gyanúról van szó:
A nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentés rögzíti, hogy az ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát. A kormányfő értelmezése szerint ennek célja, hogy Ukrajna számára kedvező kormány alakuljon Magyarországon.
Orbán Viktor úgy véli, elképzelhető, hogy a dokumentum később nyilvánosságra kerül.
A Tisza március 15-re egy ukrán céggel buszoztat
A Magyar Nemzet szerint Kocsis Máté arról számolt be, hogy arról viszont konkrét információi vannak, hogy
az ukránok finanszírozzák Magyar Péter híveinek a március 15-ei buszoztatását, egy ukrán cégen keresztül.
Kocsis Máté szerint Magyar Péter nem győzi emlegetni, hogy „a Tisza nem buszoztat senkit, de azt elfelejti hozzátenni, hogy az ukránok igen, az ő érdekükben.” Hamarosan tehát fény derülhet arra a kérdésre, hogy vajon a lefoglalt ukrán aranykonvoj része vagy egésze kötődhetett-e a Tisza finanszírozásához, illetve milyen egyéb csatornákon keresztül kaphat forrásokat Magyar Péter pártja.