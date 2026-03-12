„Folyamatban van a Tisza Párt ukrán finanszírozásáról szóló iratok titkosításának feloldása!” – írta közösségi oldalán Lázár János. A bejegyzés a Nemzetbiztonsági Bizottság legutóbbi üléséhez kapcsolódik, ahol több, a magyar választások esetleges külföldi befolyásolásával összefüggő ügy is napirendre került.

Vizsgálják, hogy lehet-e kapcsolat a Tisza Párt és a lefoglalt ukrán aranykonvoj között (Forás: MTI)

Ukrán aranykonvoj és nemzetbiztonsági vizsgálat

A bizottsági ülésről Kocsis Máté számolt be, aki szerint több kérdésben is vizsgálat zajlik. Az egyik ügy az úgynevezett „ukrán aranykonvoj”, amelynek során a NAV és a TEK március 5-én két páncélozott pénzszállító autót állított meg Magyarországon. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt.

A pénzmosás gyanúja miatt indított eljárás során az is kiderült, hogy idén már több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt mozgó pénz és arany értéke megközelíti a 480 milliárd forintot.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a szállított vagyon egy része eljuthatott-e magyarországi politikai szervezetekhez. Ennek tisztázására törvénymódosítást is benyújtottak, amely lehetővé tenné, hogy a lefoglalt pénz és arany a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradjon.