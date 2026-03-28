A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

A kormány nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A közzétett videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatójából is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.
Itt a beismerés
„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta a H. D. monogramú férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.
H. D. vallomása szerint egy észtországi iskolában online folyatta tanulmányait: „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője” – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus. A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy nemcsak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol az volt a feladatuk, hogy NATO-, vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is ajánlanak nekik. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni.
„2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam, szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem” – mondta meghallgatásán H. D.
Irány Ukrajna
Az első személyes találkozó Tallinban, Észtországban volt, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H. D.-t és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították. H. D. a meghallgatásán beszámolt arról, hogy amikor kitört az ukrajnai háború, nagyon felzaklatta és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”. Védekező műveleteket hajtott végre Ukrajnával orosz kiber- és hekkertámadások ellen. 2023-ban Kijevben járt, ahol találkozott néhány hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte valóban védekező tevékenységet folyattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptak. „Elég sok ilyen Scadás embert megismertem, mert nyilván a Scada-rendszereket elég gyakran támadják” – mondta H. D. A Scada a kritikus infrastruktúrák informatikai rendszereit jelenti, például az erőművek, valamint a víz- és áramhálózatok vezérlésére szolgáló rendszereket. H. D. elárulta azt is, hogy internetes fórumokon, Telegram-csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, amelyek nem csak a védekezésre koncentráltak. Ezeket a Telegramon és a Matrix chaten szervezték meg.
„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek, akikkel lent találkoztam, és gyakran változtatva is voltak a becenevek, amikor új helyen chateltünk” – mondta az informatikus, aki állítása szerint ma már nem tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert az egész feladat megváltozott és védekezés helyett inkább támadó stílusúvá vált.
„Nyilván az orosz-ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Drúzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Drúzsbát támadni vagy ilyesmi. Azt elsősorban nem is a Skadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint – mondta a Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak az informatikus, majd így folyatta: „Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert” – emlékezett vissza H. D., aki azt is elmondta, hogy ezekkel a személyekkel nem vállalt közösséget.
Felbukkant egy ukrán, maffiózó küllemű férfi
H. D. részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, akit észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek. „Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Ragnaron keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Matrixon” – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot alakítson ki, amely összetettebb módon segíti Ukrajnát. Felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, ám ez a fiatalok vonakodása miatt végül nem valósult meg. Sőt, H. D-nek a szavai szerint kötelező volt Ukrajnába mennie: „A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO tagországba vagy NATO szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie” – mondta meghallgatásán a tiszás informatikus.
A nyilvánosságra került, majdnem egyórás felvétel alapján világos, hogy a külföldi szolgálatok megpróbálták beszervezni a fiatal informatikust, aki a beszélgetés végén maga mondja el, hogy átgondolva a történteket, valószínűleg ez történt. Ebből az is következik, hogy az a történet, amely az elmúlt napokban a Direkt36 vezérletével uralja a baloldali médiát, egyszerűen nem igaz.
Nézzük, hogyan próbálkozott lejáratással a baloldal.
A Tisza bedöntése?
Az ügy előzménye az a cikk volt, amelyet március 24-én, azaz kedden a Panyi Szabolcshoz köthető és külföldi finanszírozású Direkt36 közölt. Az írás szerint jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük.
Azonban teljesen másról volt szó. Másnap a Nemzetbiztonsági Bizottság nyilvánosságra hozott egy jelentést, amely szerint a tiszás informatikusok ukrán kapcsolatokkal rendelkeztek. Kiderült, hogy egyikük ellen többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. Másikukat egy külföldi titkosszolgálati személy irányította, emellett hekkercsoportokkal is együttműködött és műveleteket hajtott végre Ukrajna érdekében. Az Index az egyik férfit beazonosította és megtalálta egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón, amint a párt irodájában, tiszás pulóverben, éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.
Színre lépett Szabó Bence
A Direkt36-tól időközben megjelentetett egy interjút Szabó Bence volt rendőrszázadossal. A férfi a Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztályán dolgozott és lényegében megerősítette a Direkt36 keddi cikkében foglaltakat. Csakhogy hamar kiderült: a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a volt rendőrt, mégpedig amiatt, mert Szabó átadhatta a nyomozási ügyiratok másolatait a Direkt36-nak.
A volt rendőr kapcsán akad két árulkodó mozzanat. Egyrészt az: Magyar Péter már tavaly decemberben arra utalt, hogy felbukkan majd Szabó. De a tiszás kapcsolatot erősíti az is, hogy Szabó védelmét Laczó Adrienn látja. A bíróból lett ügyvédről azt kell tudni, hogy Tarr Zoltán alelnökkel együtt dolgozott a párt igazságügyi programján, és a Tiszával szintén összekapcsolható aranykonvoj ügyében az ukránokat képviseli.
Panyi lebukott
A tiszás informatikusok ügyét megelőzte Panyi Szabolcs lelepleződése. A Direkt36 és a VSquare újságírójáról március 23-án, hétfőn a Mandiner hozott nyilvánosságra egy hangfelvételt, amelyen maga Panyi vallja be, hogy kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, egy ilyennek megadta Szijjártó Péter telefonszámát, így az a titkosszolgálat megfigyelhette a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Panyi elmondta azt is, hogy baráti viszonyt ápol a Tisza Párt külügyi vezetőjével, Orbán Anitával és segít is neki.
Miután leleplezték, Panyi közzétette egy állítólagos telefonbeszélgetés leiratát Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között. Ennek kapcsán az Ellenpont egy dezinformációs tervről írt. Ennek lényege, hogy ukrán érdekeket szolgálva ez után több telefonbeszélgetés hamisított leiratai jelentek volna meg Panyi segítségével, amikkel azt az egyébként valótlan állítást igazolták volna, hogy a magyar és az orosz kormány összejátszik az EU ellen. Erre hivatkozva pedig elvették volna a magyar vétójogot az ukránok 90 milliárdos háborús hitelének ügyében.