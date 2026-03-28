A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

A kormány nyilvánosságra hozta azt a titkosítás alól feloldott felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében. A közzétett videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatójából is kiderült: idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

Itt a beismerés

„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta a H. D. monogramú férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.

H. D. vallomása szerint egy észtországi iskolában online folyatta tanulmányait: „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője” – mondja a felvételen a Tiszához köthető informatikus. A fiatal fiú részletesen beszél arról, hogy nemcsak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként. Gyakorlatokon vettek részt, ahol az volt a feladatuk, hogy NATO-, vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is ajánlanak nekik. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni.