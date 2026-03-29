A történelem ismétli önmagát, megint külföldről pénzelik az ellenzéket

A két választás között mindössze annyi a különbség, hogy négy évvel ezelőtt a Márki-Zay Péter vezette ellenzékhez Amerikából, elsősorban Soros Györgytől érkeztek a milliárdok, addig most egy volt ukrán ügynök szerint Zelenszkijék adnak pénzt Magyar Péteréknek – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Márki-Zay Pétert (MMM) és Magyar Pétert (Tisza Párt) is külföldről pénzelik Forrás: Facebook/Márki-Zay Péter

A volt ügynök a TV2-nek adott exkluzív interjút, és ezzel kirobbantott a legújabb kampányfinanszírozási botrányt.

A férfi arról számolt be, hogy Magyar Péterék tavaly november óta kapnak rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, 100-as címletekben, vákuumcsomagolásban.

Ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül”

– mondta, majd hozzátette: egy fekete Nike táskában hetente ötmillió eurót hoznak a Tisza Pártnak.

A volt titkosügynök szerint a március elején feltartóztatott aranykonvojban talált pénzkötegek egy részét is Magyar Péternek szánták.

Az ukrán férfi az interjúban azt is elmondta, hogy szerinte Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon. A heti kétmilliárd forint körüli összeget az ukránok Magyar Péterék kampányához adják.

Ilyenre a legutóbbi választáson is sor került, akkor az egyesült baloldali ellenzék kampányát finanszírozták külföldről. Mint utóbb kiderült, 2022-ben Amerikából és egy svájci alapítványtól négymilliárd forintnak megfelelő összeg érkezett a baloldalhoz, a pénz tekintélyes része Soros Györgytől származhatott.

A pénzek leginkább a Márki-Zay Péter-féle Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz (MMM) futottak be. Mivel a baloldal kampányának jelentős részét a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat cégcsoport intézte, ezért az MMM nagyrészt ide utalta tovább a guruló dollárokat, de a vállalathoz közvetlenül külföldről is folyt be pénz.

Márki-Zay Péter az együttműködésükről később így beszámolt:

Ők egy szolgáltatást végeztek, többek között marketingüzenetek kiküldését. Én azt gondolom, hogy ők ezt a szolgáltatást elvégezték.”

2022-ben a guruló dollárokból nem is kevés a baloldali médiánál kötött ki, a pénzből lejárató anyagok elkészítését és terítését finanszírozták.