A Tisza Párt megszorító terve nem kamu – itt az újabb bizonyíték!

A Tisza Párt egyre több szakértője áll ki a párt megszorító terve mellett, amelyet Csercsa Balázs, Magyar Péter volt egyházügyi vezetője hozott nyilvánosságra tegnap reggel – írta az Ellenpont kedden.
A lap megjegyzi, az úgynevezett energiaátállási terv szerint
- megszűnne a rezsicsökkentés,
- a védett benzinár, ezáltal ezer forint lenne a benzin,
- és új, másfél százalékos adót vezetnének be, mert leválnának az olcsó orosz energiáról.
A Tisza Párt megszorító terveiről már Kapitány István is beszélt
Az Ellenpont úgy fogalmaz, a kétszínű Magyar Péter megpróbálta letagadni a tervet, azonban most megtaláltak egy néhány nappal ezelőtti interjút, amelyben
a Tisza Szigetek előtt rendszeresen előadást tartó Surányi György volt jegybankelnök, a Tisza 660 oldalas megszorító, úgynevezett gazdasági konvergencia tervének egyik szerzője részletesen beszél a rezsicsökkentés és a védett benzinár megszüntetéséről.
A tervről már Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője is beszélt – teszik hozzá, hangsúlyozva:
A Tisza Párt azért akarja a megszorító intézkedéseket bevezetni, mert Zelenszkij követelésére le akarnak válni az olcsó orosz gázról, és emiatt rengeteg pénzre van szükség.
