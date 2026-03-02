Itt a bizonyíték: a Tisza politikusai megszavazzák a leválást az olcsó orosz energiáról

„Itt a bizonyíték: a Tisza politikusai nemcsak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák” – írta Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A Tisza Párt Brüsszel oldalára állt Fotó: AFP

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztésről. A dokumentum második pontja világosan kimondja: gyorsan ki kell vezetni – vagyis be kell tiltani – minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot.

Ez már nemcsak a földgázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.

Dömötör Csaba közölte: az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter is megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.

A Tisza támogatja a leválást, de tehetünk ellene

Szerinte ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt nem pusztán retorikai szinten támogatja a leválást, hanem konkrét döntésekben is.

A fideszes EP-képviselő szerint az elfogadott dokumentum két kulcskérdésről hallgat. Egyrészt arról, hogy Magyarország számára minden más beszerzési mód drágább lenne. Másrészt arról, hogy a többletköltséget valakinek meg kell fizetnie – mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Dömötör Csaba felvetette a kérdést:

Ezek után miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken?

Úgy fogalmazott, ez egy újabb fontos eleme annak a csomagnak, amelyről szerinte a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen.

„Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én” – zárta gondolatait a kormánypárti politikus.