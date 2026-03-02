Itt a bizonyíték: a Tisza politikusai megszavazzák a leválást az olcsó orosz energiáról

Hírlevél
1 órája
„Itt a bizonyíték: a Tisza politikusai nemcsak beszélnek a leválásról, hanem meg is szavazzák” – írta Facebook-oldalán Dömötör Csaba. A fideszes EP-képviselő szerint a Tisza támogatásával olyan uniós javaslat ment át bizottsági szinten, amely teljes körűen kivezetné az orosz energiaimportot, ami szerinte drágább beszerzést és többletterheket jelentene a magyar családok és vállalkozások számára.
Tisza PártVálasztás 2026Dömötör Csaba

„Itt a bizonyíték: a Tisza politikusai nemcsak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák” – írta Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Péter Forrás: AFP Tisza Párt Ep
A Tisza Párt Brüsszel oldalára állt Fotó: AFP

A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztésről. A dokumentum második pontja világosan kimondja: gyorsan ki kell vezetni – vagyis be kell tiltani – minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot

Ez már nemcsak a földgázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna.

Dömötör Csaba közölte: az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter is megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői. 

 

A Tisza támogatja a leválást, de tehetünk ellene

Szerinte ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt nem pusztán retorikai szinten támogatja a leválást, hanem konkrét döntésekben is.

A fideszes EP-képviselő szerint az elfogadott dokumentum két kulcskérdésről hallgat. Egyrészt arról, hogy Magyarország számára minden más beszerzési mód drágább lenne. Másrészt arról, hogy a többletköltséget valakinek meg kell fizetnie – mégpedig a magyar családoknak és vállalkozásoknak.

Dömötör Csaba felvetette a kérdést: 

Ezek után miért is akarnák, hogy újrainduljon az olajszállítás a Barátság vezetéken? 

Úgy fogalmazott, ez egy újabb fontos eleme annak a csomagnak, amelyről szerinte a választásig nem beszélnek, hogy utána mindent lehessen.

„Már ha hagyjuk. Döntés április 12-én” – zárta gondolatait a kormánypárti politikus.

 

