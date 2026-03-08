Hírlevél
Nem fogja elhinni, milyen autóval járnak a tiszások plakátot rakni – fotó

5 órája
Mohácsy István, a Fidelitas elnöke döbbenetes fotót tett közzé. Kiderült, hogy a Tisza Párt emberei sem élnek szűkös időket.
Úgy tűnik, a Tisza Párt emberei a „10 millió éhező országában” sem szűkölködnek. A Biatorbágy képviselője által közzétett képen az látható, ahogy a tiszások egy Porsche luxusautóból kiszállva rakják föl a plakátjaikat. Szerencsétlenségükre éppen egy Bujdosó Andreát ábrázoló kampányplakát felrakása közben készült a fotó.

A Tisza Párt emberei luxusautóval járnak plakátokat felrakni (Forrás: Facebook/Mohácsy István)
Luxusautóval járnak plakátokat rakni a Tisza Párt emberei

Különösen figyelemreméltó és beszédes ez a kép annak fényében, hogy Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata alapján 12 322 Shell-részvény boldog tulajdonosa, amelyeknek köszönhetően százmilliókat keres. A Tisza fővárosi frakcióvezetője álláspontja szerint azonban ehhez, valamint az értéknövekedéshez senkinek sincs köze. A Fidelitas elnöke annyit fűzött a fotóhoz: 

Ezt vajon Bujdosó Andrea Shell-részvényeiből finanszírozták?”

 

 

