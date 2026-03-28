Elszabadult indulatok Győrben: a Tisza szimpatizánsai a Hír TV stábját vegzálták

A riport során több Tisza Párt szimpatizáns is trágár és indulatos kijelentésekkel reagált Hír TV kérdéseire, miközben egyesek a munkát is igyekeztek megzavarni. Volt, aki egyszerűen elküldte a stábot, más súlyos politikai vádakat fogalmazott meg, például azt állítva, hogy „a külügyminiszter több mint tíz éve folytatólagosan hazárulást követ el”.

Sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt szimpatizánsai nem bírják elviselni, hogy Orbán Viktor rendezvényein sokkal többen vannak (Forrás: Magyar Nemzet)

Indulatok, kiabálás, akadályozás

A helyszínen tapasztalt hangulat gyorsan eszkalálódott: többen kiabálással, sípolással próbálták ellehetetleníteni az interjúkészítést, míg mások értelmetlen vagy provokatív válaszokat adtak. Akadt olyan megszólaló is, aki rappelve reagált a kérdésekre, más pedig idegen nyelven szólt vissza. Egyes vélemények a politikusok magánéletének relativizálásáról szóltak, hangsúlyozva, hogy az nem befolyásolja a politikai teljesítményt. A hangulat azonban összességében feszült maradt, és a stáb munkáját több alkalommal is tudatosan akadályozták.