Elszabadult indulatok Győrben: a Tisza szimpatizánsai a Hír TV stábját vegzálták

A riport során több Tisza Párt szimpatizáns is trágár és indulatos kijelentésekkel reagált Hír TV kérdéseire, miközben egyesek a munkát is igyekeztek megzavarni. Volt, aki egyszerűen elküldte a stábot, más súlyos politikai vádakat fogalmazott meg, például azt állítva, hogy „a külügyminiszter több mint tíz éve folytatólagosan hazárulást követ el”.
Indulatok, kiabálás, akadályozás
A helyszínen tapasztalt hangulat gyorsan eszkalálódott: többen kiabálással, sípolással próbálták ellehetetleníteni az interjúkészítést, míg mások értelmetlen vagy provokatív válaszokat adtak. Akadt olyan megszólaló is, aki rappelve reagált a kérdésekre, más pedig idegen nyelven szólt vissza. Egyes vélemények a politikusok magánéletének relativizálásáról szóltak, hangsúlyozva, hogy az nem befolyásolja a politikai teljesítményt. A hangulat azonban összességében feszült maradt, és a stáb munkáját több alkalommal is tudatosan akadályozták.
Kocsis Máté: szervezett balhé állhat a háttérben
A történtekre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Pártot. Úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tudja elfogadni, hogy a miniszterelnök rendezvényein nagyobb tömeg jelenik meg, mint az ellenzéki fórumokon.
Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani”
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a győri események mögött szervezett akció állhatott, és akár az ország más részeiből is buszoztathattak résztvevőket a rendezvény megzavarására. A frakcióvezető szerint az ilyen jelenségek nem egyediek: korábban Törökszentmiklóson is hasonló incidens történt, amikor egy újságírónőt verbálisan támadtak meg, majd fizikailag is fenyegettek.