A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Elszabadult indulatok Győrben: a Tisza szimpatizánsai a Hír TV stábját vegzálták

13 perce
Feszült és agresszív hangulat fogadta a Hír TV stábját Győrben, ahol a Tisza Párt szimpatizánsai indulatosan reagáltak a kérdésekre. A történtek újabb példái annak, hogy Magyar Péternek „hála”, egyre csak durvul a közéleti kommunikáció a kampányidőszakban.
A riport során több Tisza Párt szimpatizáns is trágár és indulatos kijelentésekkel reagált Hír TV kérdéseire, miközben egyesek a munkát is igyekeztek megzavarni. Volt, aki egyszerűen elküldte a stábot, más súlyos politikai vádakat fogalmazott meg, például azt állítva, hogy „a külügyminiszter több mint tíz éve folytatólagosan hazárulást követ el”.

Sem Magyar Péter, sem a Tisza Párt szimpatizánsai nem bírják elviselni, hogy Orbán Viktor rendezvényein sokkal többen vannak (Forrás: Magyar Nemzet)

Indulatok, kiabálás, akadályozás

A helyszínen tapasztalt hangulat gyorsan eszkalálódott: többen kiabálással, sípolással próbálták ellehetetleníteni az interjúkészítést, míg mások értelmetlen vagy provokatív válaszokat adtak. Akadt olyan megszólaló is, aki rappelve reagált a kérdésekre, más pedig idegen nyelven szólt vissza. Egyes vélemények a politikusok magánéletének relativizálásáról szóltak, hangsúlyozva, hogy az nem befolyásolja a politikai teljesítményt. A hangulat azonban összességében feszült maradt, és a stáb munkáját több alkalommal is tudatosan akadályozták.

Kocsis Máté: szervezett balhé állhat a háttérben

A történtekre reagálva Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője élesen bírálta a Tisza Pártot. Úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tudja elfogadni, hogy a miniszterelnök rendezvényein nagyobb tömeg jelenik meg, mint az ellenzéki fórumokon.

Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani”

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte a győri események mögött szervezett akció állhatott, és akár az ország más részeiből is buszoztathattak résztvevőket a rendezvény megzavarására. A frakcióvezető szerint az ilyen jelenségek nem egyediek: korábban Törökszentmiklóson is hasonló incidens történt, amikor egy újságírónőt verbálisan támadtak meg, majd fizikailag is fenyegettek.

