Sajtóértesülés: újabb, ukrán kapcsolatokkal rendelkező szereplőt azonosítottak a Tisza Párt környezetében

A portál beszámolója szerint egy, a nyilvánosságban korábban megjelent fotón szereplő férfit a PimEyes arcfelismerő rendszer Kubik Dominikként azonosította. A kép a Tisza Párt egyik gyűlésén készült, és az informatikai háttérrel foglalkozó csapat tagjai láthatók rajta.
Az Ellenpont szerint Kubik Dominik korábban egy European Center for Digital Action(ECDA)nevű online kampányügynökségnél dolgozott, amely ukránbarát akciókat szervez. Ők helyezhették a Tisza Párthoz, ahol az ügynökség komoly szerepet játszott Magyar Péter közösségi médiás felépítésében. A cikk azt írja, hogy a szervezet több nemzetközi politikai kampányban is részt vett.
A beszámoló kitér arra is, hogy Kubik Dominik neve más, korábban ismert politikai és civil szervezetek kapcsán is felmerült, és szerepet vállalt kommunikációs, illetve kampánytevékenységekben. Az írás összefüggésbe hozza a férfit azokkal az ügyekkel is, amelyek az elmúlt napokban kerültek nyilvánosságra a Tisza Párt informatikai hátterével kapcsolatban.
Korábban sajtóhírek szóltak arról, hogy egy másik informatikus, Maróti Tamás – „Buddha” – is kapcsolatba került a párt környezetével, és vele kapcsolatban nemzetbiztonsági aggályok merültek fel.
