Sajtóértesülés: újabb, ukrán kapcsolatokkal rendelkező szereplőt azonosítottak a Tisza Párt környezetében

A portál beszámolója szerint egy, a nyilvánosságban korábban megjelent fotón szereplő férfit a PimEyes arcfelismerő rendszer Kubik Dominikként azonosította. A kép a Tisza Párt egyik gyűlésén készült, és az informatikai háttérrel foglalkozó csapat tagjai láthatók rajta.

Az Ellenpont szerint Kubik Dominik korábban egy European Center for Digital Action(ECDA)nevű online kampányügynökségnél dolgozott, amely ukránbarát akciókat szervez. Ők helyezhették a Tisza Párthoz, ahol az ügynökség komoly szerepet játszott Magyar Péter közösségi médiás felépítésében. A cikk azt írja, hogy a szervezet több nemzetközi politikai kampányban is részt vett.