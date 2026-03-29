A kiugrott ukrán kém bevallotta, hogy a Stripe nevű online fizetési oldalon keresztül is finanszírozzák az ukránok a Tisza Pártot

Exkluzív interjúban, az életét kockáztatva vallott színt a volt ukrán kém, aki bevallotta, 5 millió euróval támogatják hetente Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát – derül ki a TV2 híranyagából.

A Tisza Párthoz csorog a banki rendszereken belül is ukrán pénz

A műsorban az egykori ukrán titkosszolgálati ügynöktől elhangzik, azt beszélik, hogy

50 millió eurót kell adni Magyar Péter kampányára. Szerinte tavaly november óta kapja a pénzt folyamatosan, állítása szerint a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül.

Megjegyzi, nem szokatlan, hogy egy fekete sporttáskában érkezik a pénz, megszokott a világukban. A pénz „fekete pénz”, amely megszokott az ukrán világban, ezek olyan ellenőrizetlen pénzek, amelynek a rendszerben nincs nyoma.

A pénz szállításának módszereiről is beszél a volt kém, rámutat arra, hogy

az ilyen fekete pénzes kifizetéseket mindig tisztekre bízzák, ezért volt az elfogott ukrán aranykonvoj mellett is egy volt tábornok.

Hozzáteszi, a szállítás alatt úgy tartják egymással a kapcsolatot, hogy egy online játékon keresztül beszélnek egymással és a szolgálatoktól teljesen független műholdas rendszer van a kocsikban, hogy a magyar titkosszolgálatok ne tudják követni, vagy lehallgatni.

Ezen kívül a pénz egy része mozog banki rendszereken keresztül is, hallható a felvételen, ennek az a módja, hogy

egy speciális alkalmazást, a Stripe-ot használják, amin elrejti a küldőt, ilyenformán Svájcból is küldtek pénzt, teszi hozzá.

Állítólag tavaly 2-300 ezer eurót küldtek Magyar Péternek Svájcból, amikor készpénz helyett hivatalos forrásból kellett kapnia.