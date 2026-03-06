Elképesztő: így örülnek Magyar Péter hívei az ukrán fenyegetéseknek

Az állításuk szerint elfogadó, nyitott és szabadelvű Tisza-szimpatizánsok megbotránkoztató hozzászólásokat hagynak annak kapcsán, hogy Zelenszkij elnök megfenyegette Orbán Viktort.

Ilyen a Tisza szeretetországa

A fenyegetést helyeslő hozzászólásokon kívül az általános gyűlöletkeltés jellemzi a kommentszekciókat; kiválogattunk néhány igen beszédes megnyilvánulást. Miután Magyar Péter bírálta Zelenszkij fenyegetését, az egyik kommentelő úgy fogalmazott:

Én nem értek egyet veled, Péter. Szerintem Zelenszkij igenis jól tette, hogy végre kemény volt és helyretette.”

Egy másik hozzászólótól azt tudhatjuk meg, hogy szerinte Zelenszkij halálos fenyegetése túl enyhe volt, többre számított.

Orbi 1 hete fenyegetőzik és rágalmaz rengeteg posztban Zelenszkijről. Mit várt egy ukrán vezetőtől, aki évek óta háborús hangulatban van? Szerintem Zelenszkij még túl türelmes is volt

– írta, bár Orbán Viktor minden nyilatkozata csupán válaszreakció volt, fenyegetést pedig nem küldött senkinek.

„Vitya nem fog elindulni, hogy megtekintse a vezetéket, mert félúton zsákkal a fején lekapcsolják az ukránok”

– jósolta meg egy másik felhasználó.

Bőven olvashatóak továbbá Zelenszkijt éltető, Orbán Viktort fenyegető, gyűlöletkeltő kommentek. Néhány felhasználó egészen a végletekig ment, és saját lelkivilágáról tanúságot téve úgy fogalmazott:

Egyesek az ukrán katonák hazánkba való érkezését sürgetik, Orbán Viktor halálát tekintik az egyszer s mindenkori megoldásnak. Volt olyan is, aki saját segítségét ajánlotta fel:

Korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter közösségi oldalán osztott meg válogatást a neki címzett hozzászólásokból; a miniszter megdöbbenten olvasta fel a féktelen megnyilvánulásokat.