Az ukrán kémként azonosított informatikus rendszeresen járt a Tisza Párt irodájába

Az érintett személy Maróti Tamás, akit a hacker közösségekben „Buddha” néven ismernek. A Ripost szerint a férfit az Alkotmányvédelmi Hivatal egy, titkosítás alól feloldott jelentése alapján hozták összefüggésbe az üggyel, az Index pedig egy korábban közzétett fotó alapján azonosította személy szerint. A Ripost által közzétett képek szerint a férfi rendszeresen megfordult a Tisza Párt korábbi központi irodájában.

Az Index még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

A beszámoló szerint Maróti Tamás brit–magyar kettős állampolgár, és a hatóságok már korábban is vizsgálták különböző informatikai bűncselekmények gyanúja miatt. A jelentés alapján több büntetőeljárás is indult ellene informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.

A dokumentum szerint a férfit már 2019-ben megfigyelés alá helyezték, miután illegálisan próbált titkosszolgálati eszközökhöz és úgynevezett kettős felhasználású technológiákhoz hozzájutni.

A Ripost cikke szerint Maróti az elmúlt időszakban többször járt Kijevben, és rendszeresen megfordult a budapesti ukrán nagykövetségen is. A lap úgy tudja, hogy ott feltehetően eligazításokat és megbízásokat kaphatott. A portál által közölt információk szerint Maróti Tamás 2025 januárja és szeptembere között többször is feltűnt a Tisza Párt Lajos utcai irodájában. A Ripost állítása szerint a férfi napi rendszerességgel járt be az épületbe, és informatikai feladatokat látott el.