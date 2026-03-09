Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Éjféltől védett árat vezetünk be

Olvasta?

Súlyos a helyzet: Irán megtámadta a NATO-t

Tisza Párt

Feltárulhat a Tisza Párt ukrán szála: nyilvánosságra hozhatják a nemzetbiztonsági jelentést

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan a nagyközönség számára is megismerhetővé válhatnak azok a bizalmas dokumentumok, amelyek a Tisza Párt és bizonyos ukrán kapcsolatok, illetve külföldi finanszírozási források összefüggéseit vizsgálják – számolt be róla a Hír TV.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza Pártukrajnabrüsszelitákukrán aranykonvojMagyar Péter

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után arról tájékoztatott, hogy a titkosszolgálatoktól kapott legfrissebb információk alapján újabb részletek kerültek napvilágra a párt külföldi kötődéseiről. 

Nyilvánossá válhatnak azok a dokumentumok, amelyek a Tisza Párt és a külföldi finanszírozási források összefüggéseit vizsgálják
Nyilvánossá válhatnak azok a dokumentumok, amelyek a Tisza Párt és a külföldi finanszírozási források összefüggéseit vizsgálják Forrás: Facebook/Magyar Péter

A képviselő hangsúlyozta: 

felkérték a szolgálatokat egy olyan tájékoztató összeállítására, amely a műveleti érdekek sérelme nélkül, a nyilvánosság számára is érthető és elérhető módon mutatja be a vizsgált nemzetbiztonsági kockázatokat és a párt hátterét. 

A frakcióvezető bízik benne, hogy a jelentés rövid időn belül elkészül.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!