Feltárulhat a Tisza Párt ukrán szála: nyilvánosságra hozhatják a nemzetbiztonsági jelentést

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után arról tájékoztatott, hogy a titkosszolgálatoktól kapott legfrissebb információk alapján újabb részletek kerültek napvilágra a párt külföldi kötődéseiről.

Nyilvánossá válhatnak azok a dokumentumok, amelyek a Tisza Párt és a külföldi finanszírozási források összefüggéseit vizsgálják Forrás: Facebook/Magyar Péter

A képviselő hangsúlyozta:

felkérték a szolgálatokat egy olyan tájékoztató összeállítására, amely a műveleti érdekek sérelme nélkül, a nyilvánosság számára is érthető és elérhető módon mutatja be a vizsgált nemzetbiztonsági kockázatokat és a párt hátterét.

A frakcióvezető bízik benne, hogy a jelentés rövid időn belül elkészül.