Feltárulhat a Tisza Párt ukrán szála: nyilvánosságra hozhatják a nemzetbiztonsági jelentést

Hamarosan a nagyközönség számára is megismerhetővé válhatnak azok a bizalmas dokumentumok, amelyek a Tisza Párt és bizonyos ukrán kapcsolatok, illetve külföldi finanszírozási források összefüggéseit vizsgálják – számolt be róla a Hír TV.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után arról tájékoztatott, hogy a titkosszolgálatoktól kapott legfrissebb információk alapján újabb részletek kerültek napvilágra a párt külföldi kötődéseiről.
A képviselő hangsúlyozta:
felkérték a szolgálatokat egy olyan tájékoztató összeállítására, amely a műveleti érdekek sérelme nélkül, a nyilvánosság számára is érthető és elérhető módon mutatja be a vizsgált nemzetbiztonsági kockázatokat és a párt hátterét.
A frakcióvezető bízik benne, hogy a jelentés rövid időn belül elkészül.
