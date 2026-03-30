Külföldi pénz, ügynökök, nyomásgyakorlás – így rajzolódik ki a háttér a Tisza körül

Az Ellenpont által közölt összefoglaló több, egymással összefüggő eseményt és állítást mutat be, amelyek szerint Ukrajna aktívan próbálja befolyásolni a magyarországi politikai folyamatokat, hatalomra segítve a Tisza Pártot. Az akciók mögött stratégiai célok húzódhatnak meg, amelyek a választások kimenetelére is hatással lehetnek.

Zelenszkij nem is akarja titkolni, hogy a Tisza Pártot akarja kormányon látni (Forrás: AFP)

Pénzmozgások és az „aranykonvoj” ügye

Heti több millió euró érkezhetett külföldről, illegális csatornákon keresztül a kampány finanszírozására. A Kecskemétnél feltartóztatott, ukrán érdekeltségű páncélozott járművek ügye – amelyben pénzmosás gyanúja merült fel – szintén ebbe a narratívába illeszkedik. A TV2-nek nyilatkozó egykori ukrán titkosszolga így nyilatkozott:

A pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül.”

A történet szerint a szállítmány hátterében háborús korrupciós pénzek állnak, bár az ügy részleteit hivatalos vizsgálatok tisztázhatják.

Titkosszolgálati szálak és informatikusok ügye

Nemcsak pénzügyi, hanem titkosszolgálati aktivitás is felmerült. Több, a Tisza Párthoz köthető informatikus kapcsolatba került ukrán szolgálatokkal, és rendszeres egyeztetések zajlottak diplomáciai környezetben. A nyilvánosságra hozott felvételek egyikén az egyik volt tiszás informatikus így fogalmazott:

Sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés-jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt”.

Az ügyhöz kapcsolódik egy másik szál is, amely szerint külföldi szolgálatok hozzáférhettek magyar kormányzati kommunikációs adatokhoz.