Külföldi pénz, ügynökök, nyomásgyakorlás – így rajzolódik ki a háttér a Tisza körül

Magyar Péter volt embere atomcsapást mért a Tiszára: piaci ár, új adó, privatizáció – ezt akarják velünk tenni

Súlyos állítások jelentek meg az ukrán titkosszolgálatok magyarországi aktivitásáról és a kampányba való beavatkozásról. Az Ellenpont írása szerint pénzügyi, politikai és titkosszolgálati szálak is összekötik az ügyet a Tisza Párttal.
Az Ellenpont által közölt összefoglaló több, egymással összefüggő eseményt és állítást mutat be, amelyek szerint Ukrajna aktívan próbálja befolyásolni a magyarországi politikai folyamatokat, hatalomra segítve a Tisza Pártot. Az akciók mögött stratégiai célok húzódhatnak meg, amelyek a választások kimenetelére is hatással lehetnek.

Tisza Párt
Zelenszkij nem is akarja titkolni, hogy a Tisza Pártot akarja kormányon látni (Forrás: AFP)

Pénzmozgások és az „aranykonvoj” ügye

Heti több millió euró érkezhetett külföldről, illegális csatornákon keresztül a kampány finanszírozására. A Kecskemétnél feltartóztatott, ukrán érdekeltségű páncélozott járművek ügye – amelyben pénzmosás gyanúja merült fel – szintén ebbe a narratívába illeszkedik. A TV2-nek nyilatkozó egykori ukrán titkosszolga így nyilatkozott:

 A pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül.”

 A történet szerint a szállítmány hátterében háborús korrupciós pénzek állnak, bár az ügy részleteit hivatalos vizsgálatok tisztázhatják.

Titkosszolgálati szálak és informatikusok ügye

Nemcsak pénzügyi, hanem titkosszolgálati aktivitás is felmerült. Több, a Tisza Párthoz köthető informatikus kapcsolatba került ukrán szolgálatokkal, és rendszeres egyeztetések zajlottak diplomáciai környezetben. A nyilvánosságra hozott felvételek egyikén az egyik volt tiszás informatikus így fogalmazott: 

Sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés-jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt”.

 Az ügyhöz kapcsolódik egy másik szál is, amely szerint külföldi szolgálatok hozzáférhettek magyar kormányzati kommunikációs adatokhoz.

Orbán Viktor: Zelenszkij elindul a magyar választáson

Fenyegetések, nyomásgyakorlás és geopolitikai célok

A történet nem áll meg a pénzügyi és titkosszolgálati dimenziónál: politikai és titkosszolgálati szálak is megjelentek a botrányban. 

Egy kiszivárgott hangfelvétel alapján Panyi Szabolcs arról beszélt, hogy egy uniós tagállam titkosszolgálatának átadta Szijjártó Péter telefonszámát, ami lehetővé tehette a külügyminiszter kommunikációjának megfigyelését. Állítása szerint kapcsolatban áll Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával is, és egy esetleges kormányváltás után befolyása lehet a külügy személyi döntéseire.

Ezzel párhuzamosan az ukrán fél részéről egyre erősebb politikai és kommunikációs nyomásgyakorlás rajzolódik ki: Zelenszkij nyíltan megfenyegette Orbán Viktort, ezután pedig több fenyegető hangvételű megszólalás is napvilágot látott, amelyek a miniszterelnököt és családját is érintették, miközben egyes szereplők már katonai vagy gazdasági lépéseket is felvetettek Magyarországgal szemben. Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő például így fogalmazott: 

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!”

A háttérben mindezek mellett gazdasági nyomásgyakorlás lehetősége is felmerült: ukrán megszólalók magyar cégek kiszorításáról és az energiahálózatok feletti kontroll megszerzéséről beszéltek. Az értelmezések szerint az események egy szélesebb, politikai befolyásszerzési kísérlet részei lehetnek, amelynek célja a magyar belpolitikai folyamatok alakítása.

 

