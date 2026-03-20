Kihalt Tisza Sziget eladó – előzze meg az ukrán ingatlanbefektetőket!

Az elnéptelenedett Tisza Sziget bejárása tanulságos, kiderül belőle, hogy Forsthoffer Ágnes a Tisza Párt helyi jelöltje, aki nagy rajongója Bokros Lajosnak, a Horn-kormány volt pénzügyminiszterének, akinek a nevéhez a rendszerváltás utáni legbrutálisabb megszorítócsomag kötődik.

Az elnéptelenedett Tisza Sziget titkai

És ha már Bokros neve felmerült a Tisza Párt jelöltje kapcsán, akkor arra is rávilágít Kocsis Máté, hogy mindez érthetővé teszi, miért tervez Magyar Péter pártja 1300 milliárd forintos megszorítócsomagot, ha kormányra kerül.