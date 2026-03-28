Kiborult a bili: megdőlt a Tisza titkosszolgálati sztorija

Újabb fordulatot vett egy nemzetbiztonsági ügy, amely az elmúlt napokban a hazai közélet egyik legvitatottabb témájává vált. A nyilvánosságra került hangfelvétel több ponton is ellentmond azoknak az állításoknak, amelyek korábban a Tisza körül kezdtek terjedni.

Bedőlt a Tisza titkosszolgálati sztorija

Kocsis Máté is megszólalt Tisza kapcsán

A fejleményekre reagált Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is, aki Facebook-oldalán arról írt, hogy a hangfelvétel szerinte egyértelműen cáfolja a korábbi állításokat.

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosságra került anyag „megsemmisítette a Tisza által épített titkosszolgálati hazugságot”, és új megvilágításba helyezi az elmúlt napok eseményeit.

Megdőlt a titkosszolgálati történet

A felvételen egy informatikus beszél arról, hogy kapcsolatba került külföldi szereplőkkel, és egy későbbi akció lehetősége is felmerült. Az elhangzottak több részletben egybecsengenek azokkal az információkkal, amelyeket korábban a Nemzetbiztonsági Bizottság is ismertetett.

A történet ezzel új értelmezési keretbe került, és komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy pontosan milyen folyamatok zajlottak a háttérben.

Szabó Bence neve is előkerült

Az ügy kapcsán ismét előtérbe került Szabó Bence szerepe is. A korábbi információk szerint olyan kapcsolatok és tevékenységek merültek fel vele összefüggésben, amelyek nemzetbiztonsági szempontból is vizsgálatot indokolhatnak.

A most nyilvánosságra került hangfelvétel több ponton is kapcsolódhat ezekhez a korábbi állításokhoz, így az ügy tovább bonyolódhat.

A Direkt36 anyaga is új megvilágításba került

Az ügy egyik kiindulópontját a Direkt36 korábbi cikke jelentette, amely több állítást is megfogalmazott az Alkotmányvédelmi Hivatal működésével kapcsolatban.

A most előkerült hangfelvétel azonban több ponton eltér attól a narratívától, amely az elmúlt napokban terjedt, így a történet értelmezése is jelentősen módosulhat.

Tovább gyűrűzhet az ügy

A történtek nyomán várhatóan további politikai és szakmai reakciók is érkeznek. Egyelőre nem ismert, hogy lesz-e hivatalos vizsgálat vagy újabb bizonyítékok kerülnek-e nyilvánosságra, de az ügy minden bizonnyal a következő napokban is a figyelem középpontjában marad.