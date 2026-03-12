Soros-közeli ukránpárti jogász is szerepel a Tisza választási listáján

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyar Péterék már nem is titkolják, kinek az oldalán állnak.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza és Magyar Péter elnök Fotó: Youtube képernyőkép

Magyar Péter igencsak előkelő helyre pakolta választási névsorában azt a Melléthei-Barna Mártont, akinek korábbi munkahelye aktívan tevékenykedett az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásában, vagy képviselte Soros Györgyöt is”

– számolt be értesüléseiről a frakcióvezető.

Pár éve ugyanez a cég képviselte bírósági perben azt a Naftogazt, aminek elnöke pár napja kerek perec kimondta, hogy eszük ágában sincs újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. Tehát a Tisza egy olyan embert vinne be a parlamentbe, amely nemhogy elítéli a Barátság kőolajvezeték elzárását, hanem korábban kifejezetten azért dolgozott korábban.

A nemzeti kormánynak ezért kiemelt feladata ellenállni az ukránpárti erőknek, és Zelenszkij zsarolásának.

Az olajblokádot letörjük és kiállunk a magyar érdekek mellett, ezért is a Fidesz a biztos választás!”

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.