Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Magyar Péter

Soros-közeli ukránpárti jogász is szerepel a Tisza választási listáján

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Tisza egy olyan embert vinne be a parlamentbe, amely nemhogy elítéli a Barátság kőolajvezeték elzárását, hanem korábban kifejezetten azért dolgozott korábban – hangoztatta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026Melléthei-Barna Mártonsoros hálózat

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyar Péterék már nem is titkolják, kinek az oldalán állnak.

Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza, és Magyar Péter elnök
Melléthei-Barna Márton a Tisza Párt főjogásza és Magyar Péter elnök Fotó: Youtube képernyőkép 

Magyar Péter igencsak előkelő helyre pakolta választási névsorában azt a Melléthei-Barna Mártont, akinek korábbi munkahelye aktívan tevékenykedett az Ukrán Fejlesztési Alap létrehozásában, vagy képviselte Soros Györgyöt is”

– számolt be értesüléseiről a frakcióvezető.

Pár éve ugyanez a cég képviselte bírósági perben azt a Naftogazt, aminek elnöke pár napja kerek perec kimondta, hogy eszük ágában sincs újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. Tehát a Tisza egy olyan embert vinne be a parlamentbe, amely nemhogy elítéli a Barátság kőolajvezeték elzárását, hanem korábban kifejezetten azért dolgozott korábban.

A nemzeti kormánynak ezért kiemelt feladata ellenállni az ukránpárti erőknek, és Zelenszkij zsarolásának. 

Az olajblokádot letörjük és kiállunk a magyar érdekek mellett, ezért is a Fidesz a biztos választás!”

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!