Megújult a Tisza Világ applikáció – csak az töltse le, aki nem félti az adatait!

A Tisza Párt alelnökének tájékoztatása szerint frissült a párt hírhedt alkalmazása. Kocsis Máté közölte: a Tisza Világ néven futó applikáció megújult formában ismét elérhető – de csak az töltse le, aki szeretné adatait ukrán kézbe adni.
Magyar PéterTisza PártRadnai Márkbotrányapplikációadatszivárgás

„Radnai Márk ma újramelegítette a Tisza Világ app-ot, amiről kiszivárgott 200 ezer ember adata” – írta bejegyzésében Kocsis Máté. A Tisza alelnökének kedvcsinálójából kiderül: az applikációt a közös tudás és erő maximalizálásának jegyében fejlesztették tovább. 

A Tisza Világ applikáció korábban adatszivárgási botrányban volt érintett (Fotó: Facebook)

Korábban adatszivárgási botrány övezte a Tisza Világ applikációt

Tavaly októberben ütötte fel a fejét a hír, hogy

 közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. Ráadásul egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén.

 A PettersonApps nevű ukrán informatikai vállalat korábban is a figyelem középpontjába került: az előző adatszivárgásban szereplő Miroslav Tokar is ennek a cégnek volt alkalmazottja, aki a kiszivárgott adatbázisban adminisztrátorként szerepelt a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk mellett. A kiszivárgott adatok között megtalálható egyes felhasználók 

személyes adatai – így a név, cím, anyja neve, lakcím, e-mail-cím és telefonszám is, ezek mind ukrán kézbe kerültek.

Ezen érzékeny adatokon kívül továbbá az is megtalálható ezen a weboldalon, hogy ténylegesen hol élnek és melyik választókerületbe tartoznak.

Megváltozott az applikáció adatvédelmi tájékoztatója

Ugyan ezt Radnai Márk bejelentésében nem közölte, de

 október és december után kétszer, majd januárban és februárban is megváltoztatta az adatvédelmi tájékoztatóját, meglehetősen szélesre tárva a kapukat

– írta az Ellenpont.

Egyre több adatot, többek között már lakcímet is vár az alkalmazás a felhasználóktól (Forrás: Tisza Párt honlapja)
Egyre több adatot, többek között már lakcímet is vár az alkalmazás a felhasználóktól, azokat pedig hosszabb ideig tárolja is (Forrás: Tisza Párt honlapja)

 

