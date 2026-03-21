Lázár János üzent a vidéknek: A slimfit, zselézett hajú budai csávók nem fognak segíteni

Pénteken Tiszafüredre látogatott a miniszter, a fórumán ezúttal sem volt hiány a csipős megjegyzésekből.

Most a közösségi oldalán osztott meg egy részletet a beszédéből a politikus, amellyel keményen odaszúrt Magyar Péternek.

Tiszafüreden is egyértelműnek kell lennie: ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, a vidéknek kuss lesz a neve. A slimfit, zselézett hajú budai, rózsadombi csávók nem fognak segíteni

– tette egyértelművé, hogy szerinte a vidéki Magyarország rosszul járna Magyar Péterék győzelmével.

Méghozzá azért, – tette hozzá – mert a támogatóik nagyvárosiak, a vidéket pedig nem is értik. „Nem értik ezt a világot, de nem is akarják érteni. Nekik a budapesti és a nagyvárosi szavazók és szavazatok kellenek" – fogalmazott kritikusan a miniszter.

Majd szembeállította pártját a Tiszával: „Mi, fideszesek azonban mindig értettük a vidék problémáit, és azért dolgoztunk, hogy megadjuk az esélyt, hogy ne csak Budapesten lehessen boldogulni." Végül hallgatósága előtt leszögezte,