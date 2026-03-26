Búcsút inthet siófoki kampányának a Tisza Párt – feljelentés történt az adománybotrány ügyében

Tovább gyűrűzik a tiszás adománybotrány: egy siófoki ipartelepen jelentős mennyiségű, választóknak szánt élelmiszercsomagot találtak, amelyekben politikai tartalmú szórólapok is voltak. A csomagok a Csatári Ernő kampányához köthető, kaposvári székhelyű Méltó Életért Alapítványhoz vezethetők vissza. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal szerdán megerősítette: a helyszínen talált élelmiszerekre hatósági zárlatot rendeltek el, így azokat már nem lehet kiosztani – számolt be a Somogy Online.

További kérdéseket is felvet a tiszás adománybotrány

A legújabb fejlemények szerint azonban nem csak adminisztratív lépésekről van szó:

a siófoki járási hivatalvezető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hamis magánokirat felhasználásának alapos gyanúja miatt.

A Somogyi Hírlap birtokába jutott információk szerint a helyszíni ellenőrzés során több ellentmondás is felmerült. A Méltó Életért Alapítvány kurátora telefonon azt közölte a hatóságokkal, hogy külföldön tartózkodik, ezért nem tud megjelenni. Ennek ellenére

másnap mégis megjelent valaki az alapítvány képviseletében, és egy olyan, Kaposváron keltezett meghatalmazást mutatott be, amelyet állítólag ugyanazon a napon írtak alá, amikor a kurátor saját állítása szerint nem tartózkodott az országban.

További kérdéseket vet fel, hogy a telefonon megnevezett képviselő helyett egy másik személy jelent meg a helyszínen, ráadásul a bemutatott dokumentum csak másolatban állt rendelkezésre.

Az ügy így nemcsak politikai, hanem büntetőjogi szempontból is egyre súlyosabbá válik, miközben a hatósági eljárások további részletei még nem ismertek.