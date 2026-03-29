A Fidesz rendezvényein gyalázkodó tiszás aktivisták saját magukat járatják le – videó

Az Origo influenszere Mester Robertina egy TikTok-videóban idézte fel, hogy Orbán Viktor országjárását Pécelen is szervezetten megzavarta tiszás aktivisták egy csoportja, akik a helyszíni felvételek tanúsága szerint agresszívak voltak és nem voltak hajlandóak semmilyen értelmes párbeszédre, csak gyűlölet áradt belőlük.
Elképesztő mértékű gyűlölet árad a tiszás aktivistákból
A viselkedésük kapcsán Mester Robertina a következő kérdést fogalmazta meg a fideszes rendezvényeken szervezetten balhézó tiszás aktivistákhoz:
És most tiszás honfitársaimhoz fordulok tisztelettel, mert tényleg szeretném megérteni, és örülnék, hogyha gyalázkodás helyett egy értelmes magyarázatot kapnék. Hogyha tényleg olyan jól álltok, és tényleg ennyire vezettek, mint ahogy a vezéretek állítja, akkor miért kell ezt a rendbontást csinálnotok.
Miért kell minden egyes nap lejáratnotok saját magatokat? Ha erre kapnék egy értelmes magyarázatot, azt nagyon megköszönném.”