Nem cáfolt semmit, csak beismerte a tiszás kapcsolatait az ukrán kém, Ceber Roland bucsai barátja

Tovább gyűrűzik a tiszás kémbotrány. Az Ellenpont szerint Skirják Krisztián legújabb videójában nem cáfolta a vele kapcsolatos állításokat, ugyanakkor elismerte több, vitatott tiszás és egyéb kapcsolatát, köztük az ukrán kémként emlegetett Ceber Rolandhoz fűződő, hosszú évekre visszanyúló viszonyát is.
Az Ellenpont arról ír, hogy a tiszás vezető Magyar Pétert dicséri és neki szurkol az a Skirják Krisztián, aki az ukrán kém Ceber Roland segítője, Zelenszkij egyik legaktívabb propagandistája, és a kétarcú Magyar Péter bucsai kísérője.

Az Ellenpont szerint Skirják Krisztián legújabb videójában nem cáfolta a vele kapcsolatos állításokat, ugyanakkor elismerte több, vitatott tiszás és egyéb kapcsolatát, köztük az ukrán kémként emlegetett Ceber Rolandhoz fűződő, hosszú évekre visszanyúló viszonyát is. Fotó: Facebook / Skirják Krisztián

Támadja az Ellenpontot, de a lap egyetlen állítását sem cáfolja Skirják Krisztián, a kétarcú Magyar Péter bucsai kísérője és barátja. A kárpátaljai vlogger legújabb videójában érdemi cáfolat helyett inkább beismerte szoros kötődését a kitiltott ukrán kémhez, Ceber Rolandhoz-akivel 15 éve ismerik egymást-és más Magyar Péterhez közel álló emberekhez.

Skirják a hadkötelezettség ellenére az országban szabadon, a besorozás veszélye nélkül mozog, bár hadköteles korú. Eközben a hivatalos kijevi háborús propaganda egyik legaktívabb szószólója és egy látszólag magyar, valójában kijevi célokat szolgáló Facebook-csoportnak, az Ukrajnai Magyaroknak az arca.

Skirják a videójában kijelenti, hogy "nem szeretne magyarázkodni", majd magyarázkodásba kezd – csakhogy egyetlen konkrét állítást sem cáfol meg, ami zavaros múltjával vagy a gyanús ügyleteivel kapcsolatban írtunk.

Az aktivista például sokadjára beszél "hősies honvédő háborúról", a videóban mégsem ad választ a legfontosabb kérdésre: ha ennyire szívén viseli Ukrajna sorsát, hogyan lehetséges az, hogy hadköteles korú férfiként nem a fronton harcol, hanem politikusokat kalauzol és Orbán Viktort támadó videókat gyárt. 

Skirják Krisztián elismeri, hogy ő volt az egyik kapocs Magyar Péter bucsai látogatása során – mi több: ezt egy kapcsolódó videórészlettel is illusztrálja. Megnevezi, mint büszke ismerőseit az egykor SZDSZ-es Iványi Gábort, az ukránpárti propagandista Rácz Andrást és az újabban Tisza-szabadcsapatként működő Momentum képviselőjét, Tompos Mártont is. Skirják büszkén vállalja ezt a kört, és szerencsésnek mondja magát, hogy megismerkedhetett velük.

Skirják a videó egy pontján mintegy mellékesen – "ja, és majdnem elfelejtettem" – elárulja, hogy igen, Ceber Rolanddal bizony már 15 éve ismerik egymást és már akkor is közös "akcióik" voltak.

 

