Halálos gázolás miatt állt bíróság előtt a Tisza képviselőjelöltje

Cseh a történtekért viszonylag enyhe büntetést kapott, mindössze három hónapra tiltották el a járművezetéstől. Úgy tudni, a baleset idején Cseh nem állt alkoholos befolyásoltság alatt – közölte a Magyar Nemzet.

Cseh Tamás, a tiszás paksi képviselőjelölt múltjában sok sötét folt van. Forrás: 2026-valasztas.hu

Az eset még 1998-ban történt, az ügyészség ugyanazon év decemberében vádat is emelt. Az ítélet 1999 februárjában született meg a Szekszárdi Városi Bíróságon.

A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul kábítószeres ügyekkel foglalkozott.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy nem játszott-e szerepet rendvédelmi beosztása a hatóságok hozzáállásában. Az viszont tény, hogy bár megállapították a jelenlegi politikus felelősségét, szokatlanul enyhe büntetéssel megúszta az ügyet, és az elsőfokú ítélet ellen – meglepő módon – a vádhatóság sem fellebbezett, így az azonnal jogerőre emelkedett.

Bár az eset óta sok idő telt el, az ügy azért is keltett figyelmet, mert a tiszás jelölt az elmúlt években több, közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémet is megosztott Facebook-oldalán.

Nemcsak ez vet fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy Cseh Tamásnak van-e helye az Országgyűlésben, hanem információk szerint a tiszás képviselőjelölt múltjában több olyan mozzanat is fellelhető, amely komoly hitelességi kérdéseket vet fel.