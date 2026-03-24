Menekültek a HírTv kamerái elől a tiszás provokátorok Nagykanizsán

A HírTv arról számol be, hogy újabb állomásához érkezett a miniszterelnök országjárása, ám Nagykanizsán sem maradtak el a már-már kötelezőnek számító kellemetlen közjátékok a tiszás provokátorok által bemutatva.

A HírTv beszámolója szerint Nagykanizsán is megpróbálta megzavarni a Tisza Orbán Viktor országjáró körútját egy törpe minoritást képviselő tiszás aktivista csoport. Érdekes módon a tiszás provokátorok nem csak kevesen voltak de még a kamerák előtt sem akarták felvállalni önmagukat. Fotó: YouTube /HírTv

Az arcukat nem, csak a véleményüket vállalták a nagykanizsai tiszás provokátorok

A magukat a Tisza Párthoz kötő fiatalok egy csoportja bekiabálásokkal és transzparensekkel igyekezett megzavarni a kormányfő beszédét, ám nem jártak sikerrel.

Ráadásul amikor a HírTV stábja szembesítette őket saját véleményükkel, a provokátorok nagyfokú öntudata hirtelen menekülésbe csapott át.

Volt, aki még büszkén tartotta tábláját, de az arcát senki sem akarta adni a mondandójához, és inkább "álhír-tévézve" igyekezett elmenekülni a kérdezősködő riportertől.