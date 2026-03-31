Durva belső feszültségek a pécsi tiszás szervezetnél

A Magyar Nemzet arról ír, hogy súlyos tiszás belső válságról, hatalmi harcokról és botrányos ügyekről rántja le a leplet egy pécsi Tisza-sziget közösségi médiás bejegyzése.

Komoly belső konfliktusokra és vitatott folyamatokra utal Magyar Péter pártjának egyik közösség bejegyzése, amely a párt működésének árnyoldalait mutatja be. A tiszás poszt szerint hatalmi harcok, szervezeti feszültségek és vitatott döntések jellemzik a párt belső működését. Fotó: Facebook / Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete

Döbbenetes pécsi tiszás viszonyok: előválasztási manipuláció, belső leszámolás és szexuális zaklatás

A Tiszát mélyen átszövő, elmérgesedett konfliktusokba, a párt vezetésében uralkodó káoszba és különböző belső botrányos ügyekbe enged betekinteni az egyik Tisza-sziget friss Facebook-bejegyzése. A Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete nevű, 20 ezer követővel rendelkező oldalon hétfőn közzétett posztból olyan kép bontakozik ki a Tiszáról, ami szöges ellentétben áll azzal, amit a párt hivatalosan közvetít magáról a nyilvánosság felé.

A legmegdöbbentőbb állítás szerint a jelenlegi pártvezetés jelentősen veszített a befolyásából a régi baloldalból érkezett szereplők javára. Mint írták, sokakat raktak ki, amikor kiderült, hogy az illető más párt „ügynöke”, az MSZP kivételével. „Érdekes mód az sehol nem merült fel senkivel szemben aggályként, hogy szoci. Ez összefügghet azzal, hogy a standjainkat, amit Budapestről a Tiszától küldtek nekünk, azt Puch László [az MSZP egykori pénztárnoka – a szerk.] veje tárolta valamiért, továbbá Puch megjelent szigetes rendezvényen” – írták. Ugyancsak megdöbbenést keltett a helyi tiszásokban, hogy Kékes Ferenc egykori szocialista honatyát is látták más szigetek rendezvényén díszvendégként.

Egy József Juniorként említett férfi is sok negatív változást hozott, egyebek mellett komoly szerepe lehetett az előválasztás manipulálásában. – A mi problémáink akkor kezdődtek, amikor József Junior megérkezett a pártba, kiszorítva ezzel Radnai Márkot és a korábbi alapítókat az országos döntéshozatalból, szervezésből és a kampányból. Úgy hallottuk, hogy elég nagy háború volt, amit végül meg is nyert az óellenzéki csapat – áll a bejegyzésben.

Összességében nem kevesebbet állítanak, mint hogy „József Junior és az egész sleppje áruló (…) és alattomos módon kiszervezték [Magyar] Péter alól a képviselők egy részét és ezzel együtt hatalomhoz jutottatok egy olyan közösségben, ahol semmi keresnivalótok nincsen, ha rendszerváltásról van szó”.