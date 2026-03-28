Magyar Péter óriási bajban: felvételen a tiszás kém vallomása

A titkosítás alól szombaton feloldott felvételen maga a Tisza Párt egykori informatikusa, H.D. vallja be az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hogy beszervezték. A tiszás ügynökbotrány bizonyítékáról a honvédelmi miniszter tájékoztatta a követőit a közösségi oldalán.
A Tisza Párt volt informatikusa vallomásából kiderül: a folyamat egy észtországi kiberképzéssel indult, amelyről kiderült, hogy fizikailag nem is létezik, kötelező kijevi úton vett részt, ahol ukrán maffiózó külsejű kapcsolattartókkal találkozott, kezdetben védekezésre, de később már támadó jellegű akciókra készítették fel. A tiszás ügynökbotrány legfrissebb információiról tájékoztat a honvédelmi miniszter.
A tiszás ügynökbotrány bizonyítéka
A férfi elismerte: „beszívták”, és egyértelmű, hogy beszervezték egy későbbi akcióra. A kémelhárítás tehát helyesen járt el, amikor intézkedett, az eljárásba bevont rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott – közölte a honvédelmi miniszter a tényeket.
