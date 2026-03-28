Magyar Péter óriási bajban: felvételen a tiszás kém vallomása

A Tisza Párt volt informatikusa vallomásából kiderül: a folyamat egy észtországi kiberképzéssel indult, amelyről kiderült, hogy fizikailag nem is létezik, kötelező kijevi úton vett részt, ahol ukrán maffiózó külsejű kapcsolattartókkal találkozott, kezdetben védekezésre, de később már támadó jellegű akciókra készítették fel. A tiszás ügynökbotrány legfrissebb információiról tájékoztat a honvédelmi miniszter.

Szombaton feloldották a titkosítás alól azt a felvételt, amelyen a Tisza Párt informatikusa beismeri az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy beszervezték, ezzel bizonyítást nyert a tiszás ügynökbotrány kémtörténete (forrás: Facebook/Magyarország Kormánya)

A tiszás ügynökbotrány bizonyítéka

A férfi elismerte: „beszívták”, és egyértelmű, hogy beszervezték egy későbbi akcióra. A kémelhárítás tehát helyesen járt el, amikor intézkedett, az eljárásba bevont rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott – közölte a honvédelmi miniszter a tényeket.