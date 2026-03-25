Teljesen hiteltelenül próbálja mentegetni a balliberális sajtó a tiszás ügynökbotrány érintettjeit

A titkosszolgálatok azért foglalkoztak azzal a két informatikussal, akiket most a Tisza-párti sajtó menteget, mert a Nemzetbiztonsági Bizottság 2026. március 24-én nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderült, hogy a Direkt36 cikkében említett, Tisza Pártnak dolgozó két informatikus az ukránoknak is dolgozott, ők képezték ki őket, és szoros, folyamatos kapcsolatban álltak a budapesti ukrán nagykövetséggel.

A balliberális médiumokban a tiszás ügynökbotrány érintettjeit egy a rendőrségtől most kilépett és ellenzéki politikai karrier építésbe belekezdett volt rendőr mentegeti, szándékosan félrevezető állításokat megfogalmazva. A nyilvánosságra került nyomozati anyagok alapján ugyanis egyértelműen nagyon is indokolt volt minden az ügyben elindult vizsgálat lefolytatása

Fotó: Ellenpont

2025 júliusában érkezett bejelentés az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, amely szerint a két Direkt36 cikkében említett személlyel szemben gyermekpornográfia miatt érkezett bejelentés. A hatóságok ezt követően házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le.

A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja a személyeket. Ez a gyakorlatban lehallgatókészülékeket jelent, amiket vélhetően a Tisza párt vagy az ukránok érdekében akartak felhasználni.

Most ezeket az embereket mentegeti a NNI frissen kiugrott és politikai pályára lépő volt munkatársa a sajtóban.