Geopolitikai hálózat állhat a tiszás ügynökbotrány szálai mögött

Példátlan nemzetközi összefonódásokra hívta fel a figyelmet Dornfeld László a tiszás ügynökbotrány kapcsán. Az Alapjogokért Központ elemzője a Hír TV-ben lerántotta a leplet a magyar belpolitikát megrengető hálózatról.
Dornfeld László a Hír TV-nek kifejtette, hogy szerinte egy jól körülhatárolható Brüsszel–Varsó–Kijev-tengely érdekei mentén zajlanak a politikai folyamatok.
Az elemző úgy látja, a botrány szálai olyan országokba vezetnek, amelyek egy „bábkormány” felállításában érdekeltek Budapesten annak érdekében, hogy megtörjék a magyar nemzeti szuverenitást.
Dornfeld László kiemelte:
A lengyel és ukrán irányvonal megjelenése a magyar belpolitikában olyan mélységű beavatkozási kísérlet, amelyre az elmúlt száz évben alig volt példa.”
A cél egyértelmű: idegen érdekek kiszolgálása a nemzeti önrendelkezés rovására.
