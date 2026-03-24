Elképesztő dolog derült ki a tiszás ügynökbotrány kapcsán – Magyar Péter retteghet

Tisza Párt

Geopolitikai hálózat állhat a tiszás ügynökbotrány szálai mögött

32 perce
Olvasási idő: 2 perc
Példátlan nemzetközi összefonódásokra hívta fel a figyelmet Dornfeld László a tiszás ügynökbotrány kapcsán. Az Alapjogokért Központ elemzője a Hír TV-ben lerántotta a leplet a magyar belpolitikát megrengető hálózatról.
Tisza PártMagyar Péter politikájaPanyi Szabolcstiszás ügynökbotrányDonald TuskMagyar Péter

Dornfeld László a Hír TV-nek kifejtette, hogy szerinte egy jól körülhatárolható Brüsszel–Varsó–Kijev-tengely érdekei mentén zajlanak a politikai folyamatok. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Donald Tuskkal egyeztet Forrás: Facebook/Magyar Péter

Az elemző úgy látja, a botrány szálai olyan országokba vezetnek, amelyek egy „bábkormány” felállításában érdekeltek Budapesten annak érdekében, hogy megtörjék a magyar nemzeti szuverenitást.

Dornfeld László kiemelte: 

A lengyel és ukrán irányvonal megjelenése a magyar belpolitikában olyan mélységű beavatkozási kísérlet, amelyre az elmúlt száz évben alig volt példa.”

A cél egyértelmű: idegen érdekek kiszolgálása a nemzeti önrendelkezés rovására.

 

 

