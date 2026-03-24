Geopolitikai hálózat állhat a tiszás ügynökbotrány szálai mögött

Dornfeld László a Hír TV-nek kifejtette, hogy szerinte egy jól körülhatárolható Brüsszel–Varsó–Kijev-tengely érdekei mentén zajlanak a politikai folyamatok.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Donald Tuskkal egyeztet Forrás: Facebook/Magyar Péter

Az elemző úgy látja, a botrány szálai olyan országokba vezetnek, amelyek egy „bábkormány” felállításában érdekeltek Budapesten annak érdekében, hogy megtörjék a magyar nemzeti szuverenitást.

Dornfeld László kiemelte:

A lengyel és ukrán irányvonal megjelenése a magyar belpolitikában olyan mélységű beavatkozási kísérlet, amelyre az elmúlt száz évben alig volt példa.”

A cél egyértelmű: idegen érdekek kiszolgálása a nemzeti önrendelkezés rovására.