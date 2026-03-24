Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

tiszás ügynökbotrány

Ha megáll a kémkedés vádja a tiszás ügynökbotrányban, az sok évi börtönt jelenthet – ifj. Lomnici Zoltán az Origónak

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az alaptörvény rögzíti ugyan a sajtószabadságot, ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabadság korlátlan. Aki ugyanis idegen hatalom vagy szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet végez, az bűncselekményt követ el – válaszolta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origónak a Panyi Szabolcs újságíró által gerjesztett tiszás ügynökbotrány kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tiszás ügynökbotrányalaptörvényPanyi SzabolcsbűncselekményhazaárulásIfj. Lomnici ZoltánOrigo

Az alkotmányjogász kifejtette, hogy a tiszás ügynökbotrányban eddig nyilvánosságra került információk alapján Panyi Szabolcs magatartásának büntetőjogi értékelése elsődlegesen a kémkedés alapján történhet, amennyiben az bizonyítást nyer. A törvény szerint 

aki idegen hatalom vagy szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet végez, bűncselekményt követ el.

A tiszás ügynökbotrány főszereplője egyelőre Panyi Szabolcs.
A tiszás ügynökbotrány főszereplője egyelőre Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook/Panyi Szabolcs)

Ifj. Lomnici Zoltán arra is rámutatott, hogy ugyan

az Alaptörvény rögzíti a sajtószabadságot, azonban az nem korlátlan.”

Arról is kérdeztük a szakértőt, hogy mennyi időt vesz általában igénybe egy ilyen ügy kivizsgálása és milyen szankciókkal nézhet szembe az, akiről bebizonyosodik, hogy kémkedést folytatott. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, ilyen esetekben a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, már hat hónap elteltével beszámolási kötelezettség áll fenn az ügyészség felé, amelyet ezt követően hathavonta meg kell ismételni. Azonban az ügy súlyosságára tekintettel akár 3 évig is elhúzódhat, az ügy nemzetközi, illetve informatikai vonatkozása miatt ugyanis a nyomozás meghosszabbítható.

Erre tekintettel egy ilyen ügy felderítése reálisan több éves időtartamot vehet igénybe.”

Megjegyezte, már

a kémkedés előkészülete is 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, a kémkedés alapesete 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minősített bűncselekmény esetében 5-től 15 évig terjedhet a bíróság által kivethető szabadságvesztés időtartama, mondta a jogász.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője budapesti irodájában 2025. június 11-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nem egyedi eset lenne Panyi kémkedése és elítélése

Ifj. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen jellegű bűncselekmény nem példa nélküli, a közelmúltban több politikust, illetve volt újságírót is lelepleztek a hazája elleni szervezkedés miatt.

Példaként említette a német Carsten L. ügyét, amelyben a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) tisztviselőjét azzal vádolták, hogy pénzért cserébe az orosz hírszerzésnek (FSZB) adott át bizalmas katonai információkat. Az ügyben hazaárulás bűncselekménye miatt indult eljárás, amely a német jog szerint akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.

Továbbá megemlítette Noshir Gowadia amerikai mérnök esetét, akit 2011-ben 32 év szabadságvesztésre ítéltek, amiért katonai titkokat adott át Kínának, technológiai segítséget nyújtva egy kínai lopakodó rakéta kifejlesztéséhez.

Magyar példaként pedig Kovács Béla 2022-es ügyét hozta fel, amelynek végén a Kúria jogerősen 5 év fegyházra ítélte az egykori jobbikos EP-képviselőt az Európai Unió elleni kémkedés miatt. A volt képviselő azonban a büntetés végrehajtását nem kezdte meg, Oroszországba távozott, ahol jelenleg is él – emlékeztetett ifj. Lomnici Zoltán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!