Ha megáll a kémkedés vádja a tiszás ügynökbotrányban, az sok évi börtönt jelenthet – ifj. Lomnici Zoltán az Origónak

Az alkotmányjogász kifejtette, hogy a tiszás ügynökbotrányban eddig nyilvánosságra került információk alapján Panyi Szabolcs magatartásának büntetőjogi értékelése elsődlegesen a kémkedés alapján történhet, amennyiben az bizonyítást nyer. A törvény szerint
aki idegen hatalom vagy szervezet részére Magyarország ellen hírszerző tevékenységet végez, bűncselekményt követ el.
Ifj. Lomnici Zoltán arra is rámutatott, hogy ugyan
az Alaptörvény rögzíti a sajtószabadságot, azonban az nem korlátlan.”
Variációk a tiszás ügynökbotrány kivizsgálásakor
Arról is kérdeztük a szakértőt, hogy mennyi időt vesz általában igénybe egy ilyen ügy kivizsgálása és milyen szankciókkal nézhet szembe az, akiről bebizonyosodik, hogy kémkedést folytatott. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, ilyen esetekben a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, már hat hónap elteltével beszámolási kötelezettség áll fenn az ügyészség felé, amelyet ezt követően hathavonta meg kell ismételni. Azonban az ügy súlyosságára tekintettel akár 3 évig is elhúzódhat, az ügy nemzetközi, illetve informatikai vonatkozása miatt ugyanis a nyomozás meghosszabbítható.
Erre tekintettel egy ilyen ügy felderítése reálisan több éves időtartamot vehet igénybe.”
Megjegyezte, már
a kémkedés előkészülete is 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, a kémkedés alapesete 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Minősített bűncselekmény esetében 5-től 15 évig terjedhet a bíróság által kivethető szabadságvesztés időtartama, mondta a jogász.
Nem egyedi eset lenne Panyi kémkedése és elítélése
Ifj. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen jellegű bűncselekmény nem példa nélküli, a közelmúltban több politikust, illetve volt újságírót is lelepleztek a hazája elleni szervezkedés miatt.
Példaként említette a német Carsten L. ügyét, amelyben a német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) tisztviselőjét azzal vádolták, hogy pénzért cserébe az orosz hírszerzésnek (FSZB) adott át bizalmas katonai információkat. Az ügyben hazaárulás bűncselekménye miatt indult eljárás, amely a német jog szerint akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető.
Továbbá megemlítette Noshir Gowadia amerikai mérnök esetét, akit 2011-ben 32 év szabadságvesztésre ítéltek, amiért katonai titkokat adott át Kínának, technológiai segítséget nyújtva egy kínai lopakodó rakéta kifejlesztéséhez.
Magyar példaként pedig Kovács Béla 2022-es ügyét hozta fel, amelynek végén a Kúria jogerősen 5 év fegyházra ítélte az egykori jobbikos EP-képviselőt az Európai Unió elleni kémkedés miatt. A volt képviselő azonban a büntetés végrehajtását nem kezdte meg, Oroszországba távozott, ahol jelenleg is él – emlékeztetett ifj. Lomnici Zoltán.