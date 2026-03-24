Ha megáll a kémkedés vádja a tiszás ügynökbotrányban, az sok évi börtönt jelenthet – ifj. Lomnici Zoltán az Origónak

Variációk a tiszás ügynökbotrány kivizsgálásakor

Arról is kérdeztük a szakértőt, hogy mennyi időt vesz általában igénybe egy ilyen ügy kivizsgálása és milyen szankciókkal nézhet szembe az, akiről bebizonyosodik, hogy kémkedést folytatott. Ifj. Lomnici Zoltán elmondta, ilyen esetekben a nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, már hat hónap elteltével beszámolási kötelezettség áll fenn az ügyészség felé, amelyet ezt követően hathavonta meg kell ismételni. Azonban az ügy súlyosságára tekintettel akár 3 évig is elhúzódhat, az ügy nemzetközi, illetve informatikai vonatkozása miatt ugyanis a nyomozás meghosszabbítható.

Erre tekintettel egy ilyen ügy felderítése reálisan több éves időtartamot vehet igénybe.”

Megjegyezte, már

a kémkedés előkészülete is 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, a kémkedés alapesete 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minősített bűncselekmény esetében 5-től 15 évig terjedhet a bíróság által kivethető szabadságvesztés időtartama, mondta a jogász.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője budapesti irodájában 2025. június 11-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Nem egyedi eset lenne Panyi kémkedése és elítélése

Ifj. Lomnici Zoltán felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen jellegű bűncselekmény nem példa nélküli, a közelmúltban több politikust, illetve volt újságírót is lelepleztek a hazája elleni szervezkedés miatt.