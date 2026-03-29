A tiszás ügynökbotrány újabb összefüggésére derült fény

Az ukránok a kétarcú Magyar Péteren és a Tisza Párton keresztül rá akarják tenni a kezüket nem csak a magyar politikára, hanem a magyar gazdaságra is. Ezt bizonyítja a tiszás ügynökbotrány is. Ahogy az a héten kiderült, a Tisza Pártban hemzsegnek az ukrán ügynökök, két nap alatt hárman is lebuktak – írta az Ellenpont vasárnap.

A tiszás ügynökbotrány újabb szálát fejtette fel az Ellenpont

A lap megjegyzi, nyilvánvalóvá vált, hogy Zelenszkij azért avatkozik be Magyar Péter mellett a magyar választásba, mert az összeomlás szélén álló Ukrajnának rengeteg pénzre van szüksége, így a magyarok pénzére is.

Emiatt többek között

a Tisza Párt azonnal leválna az olcsó orosz energiáról Ukrajna érdekében, ez pedig rengeteg pénzbe kerülne.

Ahogy azt az Ellenpont már megírta, ezért szüntetnék meg a 13. és 14. havi nyugdíjat is. Most pedig Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője bevallotta, hogy

a Tisza Párt megszüntetné az árréstopokat,

a védett benzinárat

és a rezsicsökkentést is.

A tiszás ügynökbotrány és Kapitány szerepe

A lap rámutat, ezáltal a hétköznapi emberek rezsije a többszörösére nőne, a benzin ára pedig elérné az ezer forintot, továbbá az így az emberektől elvett pénzt pedig Ukrajnára költenék.

Hozzáteszik, a Tisza Párt tanácsadóinak nyilatkozatai már az elmúlt hónapokban is bizonyították, hogy

Magyar Péterék ellenzik a magyar emberek védelmében hozott intézkedéseket, és azt is láttuk, hogy az Európai Parlamentben többször így is szavaztak.

Kapitány István a Shelltől, a globális olajmultitól érkezett, amelynek érdeke az, hogy ne legyen Magyarországon védett benzinár és rezsicsökkentés,

Kapitány az ő érdekeiket képviseli és ez egybevág az ukrán érdekekkel

– hangsúlyozzák.