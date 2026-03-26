A tiszás ügynökbotrány újabb bizonyíték, hogy Magyar Péterék megsarcolnák a nyugdíjakat

A tiszás ügynökbotrány újabb részletei alapján egyértelművé vált, hogy a háttérben nemcsak politikai, hanem ukrán gazdasági befolyásszerzés is zajlik. A nyilvánosságra került hangfelvételen egy Panyi Szabolcs nevű újságíró fedőfoglalkozású ügynök arról beszélt, hogy Orbán Anitán, Magyar Péter külügyi vezetőjén keresztül befolyásolnák a magyar külügy működését, és azt is meghatároznák, kik dolgozhatnak ott – számolt be az Ellenpont.

A tiszás ügynökbotrány azt is bebizonyította, hogy az ukránok célja az, hogy Magyar Péteréken keresztül rátegyék a kezüket nem csak a magyar politikára, hanem a magyar gazdaságra is. (Fotó: AFP)

A tiszás ügynökbotrány a gazdasági irányítás megszerzésére is irányul

Azonban nem állnának meg a külügynél:

a cél a magyar gazdaság feletti befolyás megszerzése is. Ennek oka, hogy a háborús helyzetben lévő Ukrajna súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, és jelentős forrásokra van szüksége.

A forgatókönyv szerint Magyar Péterék azonnal leválnának az olcsó orosz energiáról, ami komoly többletköltséget jelentene. Az így kialakuló gazdasági helyzetben pedig új forrásokat kellene találni.

Elvennék a nyugdíjakat

Ennek egyik első lépése a nyugdíjak megvágása lenne. A 13. havi nyugdíjat megszüntetnék, és a 14. havi juttatásra sem jutna pénz, arra hivatkozva, hogy nincs rá fedezet.

A háttérben azonban az áll, hogy a forrásokat más célokra csoportosítanák át. Ezt több, a Tisza Párthoz köthető közgazdász megszólalása is alátámasztja: Surányi György, Petschnig Mária Zita és Simonovits András is beszélt már arról, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert át kell alakítani, és csökkenteni kell a kifizetéseket.