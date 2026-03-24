Orbán Balázs összegezte a tiszás ügynökbotrányt

Újabb videóban reagált Orbán Balázs a tiszás ügynökbotrányra. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videóban arról beszélt: szerinte az ügy azt mutatja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló személyek próbálhattak információkat szerezni a magyar külügyminiszterről.
Tegnap három dolog derült ki: vannak, akik magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg
– fogalmazott.
Orbán Balázs azt is mondta, hogy ezek az emberek szerinte a Tisza Párthoz köthető politikusokkal működnek együtt.
„Ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával” – mondta.
A politikai igazgató úgy fogalmazott: szerinte a történtek ellenére nem történt azonnali politikai következmény.
Ennek ellenére tegnap nem szakadt rájuk az ég. Ez majd április 12-én fog megtörténni
– tette hozzá.
Az ügy előzménye, hogy egy kiszivárgott hangfelvételt hoztak nyilvánosságra, amelyen Panyi Szabolcs újságíró beszélgetése hallható egy nővel. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát. A beszámolók szerint így lehetőség nyílhatott a magyar külügyminiszter telefonforgalmának megfigyelésére.
Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta: a nyilvánosságra került hanganyag egy közte és egy forrása közötti beszélgetést tartalmaz, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.
A hangfelvételen Orbán Anita neve is felmerül. Ő a Tisza Párt külgazdasági és külügyminiszteri jelöltje.
A beszélgetésben az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott.
A történtek miatt Orbán Viktor miniszterelnök korábban vizsgálatot rendelt el a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk ügyében. A kormányfő szerint egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért az igazságügyi minisztert utasította a felmerült állítások kivizsgálására.