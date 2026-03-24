Orbán Balázs összegezte a tiszás ügynökbotrányt

Orbán Balázs szerint a Panyi Szabolcs körül kirobbant ügy súlyos kérdéseket vet fel. A miniszterelnök politikai igazgatója arról beszélt, hogy szerinte újságíróknak mondott személyek külföldi titkosszolgálatokkal működhettek együtt.
Újabb videóban reagált Orbán Balázs a tiszás ügynökbotrányra. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videóban arról beszélt: szerinte az ügy azt mutatja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló személyek próbálhattak információkat szerezni a magyar külügyminiszterről.

Orbán Balázs sürgette, hogy Brüsszel nyissa meg az utat az ororsz energia előtt. Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség
Tegnap három dolog derült ki: vannak, akik magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg

– fogalmazott.

Orbán Balázs azt is mondta, hogy ezek az emberek szerinte a Tisza Párthoz köthető politikusokkal működnek együtt.

„Ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával” – mondta.

A politikai igazgató úgy fogalmazott: szerinte a történtek ellenére nem történt azonnali politikai következmény.

Ennek ellenére tegnap nem szakadt rájuk az ég. Ez majd április 12-én fog megtörténni

– tette hozzá.

Az ügy előzménye, hogy egy kiszivárgott hangfelvételt hoztak nyilvánosságra, amelyen Panyi Szabolcs újságíró beszélgetése hallható egy nővel. A felvételen az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát. A beszámolók szerint így lehetőség nyílhatott a magyar külügyminiszter telefonforgalmának megfigyelésére.

Panyi Szabolcs később a közösségi oldalán elismerte, hogy ő hallható a felvételen, ugyanakkor azt írta: a nyilvánosságra került hanganyag egy közte és egy forrása közötti beszélgetést tartalmaz, amelyet – állítása szerint – valakik lehallgattak.

A hangfelvételen Orbán Anita neve is felmerül. Ő a Tisza Párt külgazdasági és külügyminiszteri jelöltje. 

A beszélgetésben az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott.

A történtek miatt Orbán Viktor miniszterelnök korábban vizsgálatot rendelt el a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információk ügyében. A kormányfő szerint egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen, ezért az igazságügyi minisztert utasította a felmerült állítások kivizsgálására.

