Orbán Balázs összegezte a tiszás ügynökbotrányt

Újabb videóban reagált Orbán Balázs a tiszás ügynökbotrányra. A miniszterelnök politikai igazgatója egy videóban arról beszélt: szerinte az ügy azt mutatja, hogy külföldi titkosszolgálatokkal kapcsolatban álló személyek próbálhattak információkat szerezni a magyar külügyminiszterről.

Orbán Balázs sürgette, hogy Brüsszel nyissa meg az utat az orosz energia előtt Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Tegnap három dolog derült ki: vannak, akik magukat újságírónak mondják, de közben külföldi ügynökök, akik külföldi titkosszolgálatoknak segítenek, információt osztanak meg

– fogalmazott.

Orbán Balázs azt is mondta, hogy ezek az emberek szerinte a Tisza Párthoz köthető politikusokkal működnek együtt.

„Ezek az emberek a Tisza Párttal dolgoznak együtt egy ukránbarát külügyminisztérium felépítésén Magyar Péterrel és Orbán Anitával” – mondta.