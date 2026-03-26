Orbán Balázs velős üzenetet küldött Panyi Szabocsnak – ezt nem teszi zsebre

Orbán Balázs egy interjúban arról beszélt, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételek alapján egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhetett együtt, és információkat juttathatott el számukra.
A politikai igazgató szerint az érintett újságíró megszerezte Szijjártó Péter telefonszámát is, valamint egy beszélgetés tartalmát, amely – mint fogalmazott – egy diplomáciai egyeztetésről szólt, amelyben a magyar külügyminiszter a szlovák félnek segített.
Orbán Balázs arról is beszélt, hogy az újságíró a hangfelvételen saját állítása szerint részt vett Orbán Anita környezetében, és szerepet vállalt volna a külügyminisztérium átvilágításában egy esetleges kormányváltás után. Orbán Anita a Tisza Párt külgazdasági és külügyminiszteri jelöltje.
A politikus szerint az ügyből az rajzolódik ki, hogy egy esetleges Tisza-kormány idején külföldi érdekek is megjelenhetnének a magyar külpolitikai döntésekben.
Orbán Balázs emellett arról is beszélt, hogy szerinte a párt környezetében több olyan szakmai kapcsolat is felbukkan, amely Ukrajnához köthető. Mint fogalmazott: „több mint gyanús”, hogy bizonyos együttműködések során ukrán fejlesztők jelennek meg.
Az ügy előzménye, hogy az elmúlt napokban több kormánypárti politikus is megszólalt a Panyi Szabolcs körül kialakult botrány kapcsán. A kiszivárgott hangfelvétel alapján azt állítják, hogy az oknyomozó újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhetett együtt, és információkat oszthatott meg velük.
Korábban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is példátlan botránynak nevezte az ügyet, és úgy fogalmazott: ha bebizonyosodik, hogy egy politikai szereplő környezetében ilyen kapcsolatok léteznek, az súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
A politikai igazgató később közösségi oldalán személyesen is reagált Panyi Szabolcs megszólalására. Panyi korábban azt írta nehezményezi, hogy kémnek nevezték, és ezt egykori gimnáziumi rivalizálással magyarázta. Orbán Balázs azonban visszautasította ezt az értelmezést.
Kedves Szabolcs, nem, ez nem gimis rivalizálás. Te bizony kém vagy. Én az elmúlt 40 évben még nem kaptam külföldi titkosszolgálattól semmilyen anyagot, te viszont kaptál. Sőt, nem csak kaptál, hanem te magad segítetted ennek a titkosszolgálati anyagnak az elkészültét. Ezt kémkedésnek nevezik
– mondta.
A politikus úgy fogalmazott: kémkedni a saját ország ellen nem elfogadható, és célja, hogy a jövőben ne külföldi érdekek határozzák meg, kik dolgozhatnak a magyar külügyben.
Én azt akarom, hogy a magyar emberek tudják eldönteni, hogy mit csinál Magyarország. A magyar emberek békéje és biztonsága az első
– tette hozzá.