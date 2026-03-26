Orbán Balázs velős üzenetet küldött Panyi Szabocsnak – ezt nem teszi zsebre

Orbán Balázs egy interjúban arról beszélt, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételek alapján egy magyar újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhetett együtt, és információkat juttathatott el számukra.

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, Samantha Power, a USAID volt vezetője és Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy fogadáson (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A politikai igazgató szerint az érintett újságíró megszerezte Szijjártó Péter telefonszámát is, valamint egy beszélgetés tartalmát, amely – mint fogalmazott – egy diplomáciai egyeztetésről szólt, amelyben a magyar külügyminiszter a szlovák félnek segített.

Orbán Balázs arról is beszélt, hogy az újságíró a hangfelvételen saját állítása szerint részt vett Orbán Anita környezetében, és szerepet vállalt volna a külügyminisztérium átvilágításában egy esetleges kormányváltás után. Orbán Anita a Tisza Párt külgazdasági és külügyminiszteri jelöltje.

A politikus szerint az ügyből az rajzolódik ki, hogy egy esetleges Tisza-kormány idején külföldi érdekek is megjelenhetnének a magyar külpolitikai döntésekben.