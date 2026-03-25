A tiszás ügynökbotrány sommás tanulságához azért érdemes áttekinteni, hogy mire derült fény az elmúlt napokban, illetve mi is történt az elmúlt években.
Így indult a tiszás ügynökbotrány
Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs, a Direk36 és a VSQuaer újságírója beszélget egy nővel arról, hogy meg nem nevezett európai uniós tagország titkosszolgálatával egyezetette Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát, hogy kiderítse, jó számot hallgatnak-e le az idegen ügynökök. Arról beszélt Panyi, hogy baráti viszonyban van Orbán Anitával, a Tisza Párt győzelme esetén a külügymisziteri poszt várományosával, így akár azt is eldöntheti, hogy Orbán Anita kit vegyen majd fel és kit rúgjon ki a hivatalból, illetve rálátása lesz külügyi dokumentumokra. Panyi elismerte, hogy ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen.
Ukrajnában kiképzett ügynökök dolgoznak a Tisza Párt informatikai rendszerén
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága kedden ülésezett, és feloldotta az Alkotmányvédelmi Hivatal ügyben tett jelentésének minősítését. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt két munkatársát már évek óta megfigyelte a szolgálat, mert több külföldi titkosszolgálattal kapcsolatban álltak, illetve Ukrajnában kaptak képzést a tevékenységükhöz.
Az amerikai nagybácsi
A tiszás ügynökbotrány során kiderült, hogy a magyar külügyminiszter lehallgatásában szerepet vállaló újságíró kapcsolatrendszere és múltja sokat elárul arról, hogy miért vesz részt ilyesmiben, és arról, hogy a szerepe több lehet egy egyszerű informátorénál.
A tiszás ügynökbotrány főszereplőit Brüsszel a Biden-kormánytól vette át
Már a 2022-es választás idején külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott, ma pedig a Tisza kampányát segíti a külföldről fizetett korrupciós és ügynökhálózat. László András kormánybiztos a témában közölt összegzésében felidézi, hogy a Biden-kormányzat guruló dollárjaival hogyan próbáltak beavatkozni a magyar választásokba, illetve megnevezi azokat a tiszás poltikusokat, akik az amerikai demokratákhoz köthető globális nyomásgyakorló hálózat mely szervezetének voltak a munkatársai vagy kedvezményezettjei. Például a kormánybiztos megemlíti, hogy
Orbán Anita is a Globsectől érkezett a Tisza Párthoz. Ezek a szervezetek nemcsak finanszírozzák, hanem koordinálják is a magyarországi beavatkozási tevékenységeket."