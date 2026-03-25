A tiszás ügynökbotrány sommás tanulságához azért érdemes áttekinteni, hogy mire derült fény az elmúlt napokban, illetve mi is történt az elmúlt években.

Panyi Szabolcs, a tiszás ügynökbotrány kulcsfigurája, aki a magyar külügyminiszter lehallgatásában játszott össze külföldi titkosszolgálattal (forrás: Facebook)

Így indult a tiszás ügynökbotrány

Hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Panyi Szabolcs, a Direk36 és a VSQuaer újságírója beszélget egy nővel arról, hogy meg nem nevezett európai uniós tagország titkosszolgálatával egyezetette Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát, hogy kiderítse, jó számot hallgatnak-e le az idegen ügynökök. Arról beszélt Panyi, hogy baráti viszonyban van Orbán Anitával, a Tisza Párt győzelme esetén a külügymisziteri poszt várományosával, így akár azt is eldöntheti, hogy Orbán Anita kit vegyen majd fel és kit rúgjon ki a hivatalból, illetve rálátása lesz külügyi dokumentumokra. Panyi elismerte, hogy ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen.

Ukrajnában kiképzett ügynökök dolgoznak a Tisza Párt informatikai rendszerén

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága kedden ülésezett, és feloldotta az Alkotmányvédelmi Hivatal ügyben tett jelentésének minősítését. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt két munkatársát már évek óta megfigyelte a szolgálat, mert több külföldi titkosszolgálattal kapcsolatban álltak, illetve Ukrajnában kaptak képzést a tevékenységükhöz.

David Pressman, az Egyesült Államok korábbi budapesti nagykövete, Samantha Power, a USAID volt vezetője és Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója egy fogadáson (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

A tiszás ügynökbotrány során kiderült, hogy a magyar külügyminiszter lehallgatásában szerepet vállaló újságíró kapcsolatrendszere és múltja sokat elárul arról, hogy miért vesz részt ilyesmiben, és arról, hogy a szerepe több lehet egy egyszerű informátorénál.

A tiszás ügynökbotrány főszereplőit Brüsszel a Biden-kormánytól vette át

Már a 2022-es választás idején külföldről szervezett és finanszírozott politikai beavatkozás zajlott, ma pedig a Tisza kampányát segíti a külföldről fizetett korrupciós és ügynökhálózat. László András kormánybiztos a témában közölt összegzésében felidézi, hogy a Biden-kormányzat guruló dollárjaival hogyan próbáltak beavatkozni a magyar választásokba, illetve megnevezi azokat a tiszás poltikusokat, akik az amerikai demokratákhoz köthető globális nyomásgyakorló hálózat mely szervezetének voltak a munkatársai vagy kedvezményezettjei. Például a kormánybiztos megemlíti, hogy