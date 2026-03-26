Orbán Balázs: Az ukránok rendesen „beütötték” a tiszás ügynököket

A tiszás ügynökbotrányban az derült ki, hogy a Tisza Pártnak dolgozó informatikusokat ukránok képezték ki, és rendszeresen kapcsolatot tartanak az ukrán nagykövetséggel. Szaknyelven ezt úgy mondják: beütötték őket az ukránok. Minderről Orbán Balázs beszél a közösségi oldalán megjelent videóban.

A tiszás ügynökbotrány egyik főszereplője, „Buddha”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik

(forrás: Facebook/TISZA Párt)

A tiszás ügynökbotrány evidenciái

A titkosszolgálatoknak pedig az a feladata, hogy a külföldi ország szolgálata által beütött ügynököket megfigyeljék és lebuktassák. Ezt kívánja Magyarország békéje és biztonsága – közli az állampolgári alapismeretek nem túl bonyolult tézisét Orbán Balázs.

A kiugrott rendőr politikai ügyet próbál csinálni a tiszás ügynökbotrányból

Van egy rendőr, aki kiugrott a testülettől, és a kémelhárítási ügyből politikai ügyet akar csinálni. Pedig az egyetlen valódi botrány az lett volna, ha a magyar szolgálatok a külföldek által beütött ügynököket nem figyelik meg és nem próbálják őket kiszorítani, illetve ha nem indítják meg velük szemben az eljárásokat.

Beütötték őket az ukránok! Mi meg kiütjük a Tiszát április 12-én!”

– vonja le a végső konklúziót a politikai igazgató.