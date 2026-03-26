Orbán Balázs segít tisztán látni az ukrán kémelhárítási ügyben

A választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot. A Tisza Pártba dolgozó informatikusokat az ukránok képezték ki, és az ukránokkal tartottak kapcsolatot. Beépültek. Ezekkel a mondatokkal kezdi a tiszás ügynökbotrány kémelhárítási vonatkozásait bemutatni Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A tiszás ügynökbotrány kapcsán derült ki, hogy Zelenszkij ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot (forrás: MTI/AP /Michael Probst)

A kiugrott rendőr, akit a baloldali sajtó felkapott, azt kifogásolja, ami a világ legtermészetesebb dolga. A szolgálatok kémelhárítási feladatokat látnak el. Az lett volna a bűn, ha nem foglalkoznak velük – folytatta az érvelést a politikai igazgató. Majd rátér arra is, hogy

A riasztó az, hogy ilyen kiterjedt műveleti tevékenységet folytatnak az ukránok Magyarországon. Meg kell védeni Magyarország biztonságát. Nem azokat kellene támadni, akik ezt a munkát elvégzik!

Szabó Bence, a kiugrott rendőr, akit a tiszás ügynökbotrány kémelhárítási vonatkozásai miatt hallgattak meg gyanúsítottként (forrás: Facebook/Telex)

És miután a magyar kémelhárítás különösen fontos és érzékeny feladatára és védelmére felhívta a figyelmet, azt is hozzátette, hogy

a Napnál is világosabb, hogy az ukránok és az ügynökhálózatuk azon dolgozik, hogy a választás után Magyarországon is ukránbarát kormány alakuljon, amely támogatja a háborút, leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiáról, és odaadja a magyarok pénzét az ukránoknak.

A magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán, és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről.

A tiszás ügynökbotrány üzenete Orbán Balázs szerint