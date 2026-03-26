Mossa a szennyesét Panyi Szabolcs, miután kémkedés miatt feljelentették

Újabb fordulatot vett a tiszás ügynökbotrány: Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva közölte a Kormányinfón, hogy az igazságügyi miniszter feljelentést tesz kémkedés miatt Panyi Szabolcs ellen. Az Direkt36 újságírója korábban beismerte, hogy a kiszivárgott hangfelvételen ő hallható, most mégis hosszas magyarázkodásba és mentegetőzésbe kezdett a közösségi oldalán.

Amennyiben nem lennék újságíró, most fel tudnék sorolni rengeteg olyan tényt, amiből világosan kiderülne: teljesen kizárt, hogy rólam a magyar állam tényleg elhiggye, hogy kémkedek

– védekezett Panyi Szabolcs. Szilárd moráljaira és újságírói hivatása iránti elkötelezettségére hivatkozva végül nem sorolta fel a rengeteg tényt, amely állítása szerint azonnal felmentené őt a kémkedés vádja alól.