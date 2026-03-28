Tiszás ügynökbotrány: tény a magyar külügyminiszter lehallgatása, tény Panyi befolyása Orbán Anitára

A tiszás ügynökbotrányban keverednek a tények, találgatások és az elkenésére tett próbálkozások. Ebben vág rendet Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, amikor csak és kizárólag a mindenki számára ismert tényeket sorolja fel, amelyek már önmagukban elegendőek, hogy a kémkedés és hazaárulás gyanúját felvessék.

Panyi Szabolcs és Orbán Anita kapcsolatáról a kiszivárgott felvételekből kiderül, hogy a magyar külügyminiszter lehallgatása a tiszás ügynökbotrány része (forrás: Facebook)

Tény, hogy Szijjártó Péter külügyminisztert lehallgatták és Panyi Szabolcs a lehallgatási jegyzőkönyvekből felolvasott egy kiszivárgott hangfelvétel szerint, amelyről Panyi elismerte, hogy ő hallható rajta.

Helló, tiszások! Nem én mondom, nem a mesterséges intelligencia, hanem a tiszás ügynök, Panyi Szabolcs.

– köszönti Menczer Tamás a posztjai alatt rendszeresen megjelenő tiszás trollokat.

A tiszás ügynökbotrány hallgatásra kényszeríti a Tisza külügyi szakértőjét

Orbán Anita kerüli a nyilvánosságot, nem nyilatkozott még a Telexnek sem, miután Panyi Szabolcs kérkedése kiszivárgott arról, hogy közöttük milyen viszony alakult ki, és hogy mit ígért Panyinak, ha külügyminiszter lesz. Menczer Tamás mindezt érthetőnek tartja, hiszen ezekre a tényekre nem lehet elfogadható választ adni.