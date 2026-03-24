Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péter kommentelői hiányolták az ügyből Sorost, pedig ott van

Szentkirályi Alexandra ugyan nem hiányolta Soros nevét a tiszás ügynökbotrányból, de nem tudott ellenállni az ellenzéki kommentelők követelőzésének, és bemutatta Soros érintettségét. Sőt mindkét közismert Sorosét is, mert mint utal rá, Orbán Anita neve a Soros Györgyhöz és Alex Soroshoz köthető European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű agytröszt honlapján szerepelt, mint a szervezet munkatársa egészen addig, amíg Magyar Péter be nem mutatta őt a nagyközönségnek, mert akkor törölték a kellemetlen információt.

Tiszás ügynökbotrány: Soros György is finanszírozza azt a pénzosztó alapot, ahonnan a Direkt36 és Panyi Szabolcs kap pénzt (Fotó: AFP)

De nem csak Orbán Anita volt munkahelye köti össze Sorost a tiszás ügynökbotránnyal, hanem Panyi Szabolcs jelenlegi foglalkoztatója, a Direkt36 is. Ugyanis Panyi munkahelyének, amelyről Szentkirályi megjegyzi, hogy egy külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezet, az egyik fő bevételi forrása a Civitates Alapítvány pénze, amelyet pedig Soros alapítványa és az Erste Bank alapítványa is finanszíroznak. Így Panyi újságírásnak álcázott ügynöki tevékenységét Soros és az Erste is támogatja nem csekély anyagi forrással.

A tiszás ügynökbotrány háttere

És ha már Szentkirályi Alexandra belevágott, hogy teljesítse a tiszás kommentelők kérését, akik hiányolták Sorost a kémügyből, akkor nem állt meg félúton, hanem a teljes képet igyekezett bemutatni. Eszerint mind Soros, mind a közvetetten neki dolgozó Panyi egy kiterjedt globalista hálózat tagjai, akik hol Bajnai Gordonnal, hol Karácsony Gergellyel, hol Márki-Zay Péterrel, most pedig Magyar Pétert felhasználva igyekeznek megbuktatni a patrióta nemzeti kormányt.

Mint említi, most új szereplőkkel is kiegészült a csapat, mert

ezúttal egy nagy adag ukrán titkosszolgálati segítséget is kap a Tisza, továbbá a brit hírszerzés is igen aktív."

Emlékeztetőül pedig felidézi az elmúlt időszak botrányos eseményeit:

a hazánkból kiutasított ukrán kémet, akit Magyar Péter barátjaként tart számon

a Tisza adatszivárgási botrányát, amelyben ukrán cég is érintett volt

a brit titkosszolgálat ügynökét, Káncz Csabát, aki álhírbotrányt robbantott ki

A frakcióvezető összegzése szerint,

Magyarországon a választások előtt tehát az ukrán szolgálatok és globalista pénzügyi érdekkörök akarják eldönteni, milyen kormányunk legyen."

És míg Zelenszkij és Brüsszel Magyar Pétert akarják, hisz ő a fogott emberük, aki nem mondana nemet nekik semmiben, addig Szentkirályi Alexandra szerint a haza sorsát csak a magyar emberek dönthetik el.