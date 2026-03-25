Tiszás ügynökbotrány: Ukrajna megkerülné Magyarországot a 90 milliárdért

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egyre súlyosabb állítások látnak napvilágot a tiszás ügynökbotrány kapcsán: az Ellenpont szerint egy nemzetközi dezinformációs akció rajzolódik ki a háttérben. A történet középpontjában hamisított dokumentumok, ukrán érdekek és az uniós forrásokért folytatott küzdelem áll.
Az Ellenpont szerint a magát oknyomozó újságírónak nevező Panyi Szabolcs egy olyan kampányban vehetett részt, amelynek célja az volt, hogy Magyarországot megkerülve juttassanak Ukrajnának mintegy 90 milliárd eurós uniós forrást. A konstrukció alapja állítólag manipulálható, hangfelvétellel nem igazolt leiratok közzététele volt, amelyekkel oroszbarátsággal próbálták volna hitelteleníteni a magyar kormányt. A tiszás ügynökbotrány sokkal mélyebbre nyúlik, mint azt bárki gondolná.

Panyi Szabolcs csak a jéghegy csúcsa, a tiszás ügynökbotrány egészen a párt vezetéséig ér (Forrás: Magyar Nemzet)

Dezinformációs lánc és politikai célok

A portál értelmezése szerint a nyilvánosságra hozott, Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti állítólagos beszélgetés nem bizonyít semmilyen titkosszolgálati együttműködést, csupán diplomáciai egyeztetést. 

A leirat így legfeljebb azt bizonyítja, amit Szijjártó Péter már többször elmondott”

– fogalmaz a cikk, utalva arra, hogy a külügyminiszter rendszeresen tart kapcsolatot nemzetközi partnereivel. A cél egy fokozatosan építkező kampány lett volna: egyre erősebb, akár abszurd állításokat tartalmazó „leiratokkal” próbálták volna alátámasztani a magyar-orosz együttműködés vádját. Mindez alapot adhatott volna arra, hogy Magyarországot kizárják bizonyos döntéshozatali folyamatokból.

Gulyás Gergely: Példátlan nemzetbiztonsági botrány a tiszás ügynökbotrány

Nyíltan beszélnek a megkerülésről

Az ukrán törekvések mögött nem pusztán diplomáciai vita, hanem tudatos stratégia rajzolódik ki: a magyar vétójog kiiktatása. Ezt erősítette meg Mark Fejgin ukrán párti ügyvéd is, Zelenszkij szövetségese, aki nyíltan beszélt arról, hogy az uniós döntéseket akár Magyarország kihagyásával kellene meghozni. 

Megpróbáljuk Magyarország megkerülésével intézni”

– fogalmazott, sőt egy másik megszólalásában már azt is felvetette, hogy Magyarországot és Szlovákiát ki kellene szorítani bizonyos együttműködésekből. Nem véletlen, hogy a támadások célkeresztjébe Szijjártó Péter került, miközben a háttérben egy egyre szervezettebb politikai és kommunikációs nyomásgyakorlás képe rajzolódik ki. Teljesen egyértelművé vált az is, hogy az ügynökbotrány a Tisza Párt közreműködésével zajlik, azt jól bizonyítja, hogy Magyar Péter is beszállt az ukrán dezinformáció terjesztésébe

