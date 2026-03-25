Tiszás ügynökbotrány: Ukrajna megkerülné Magyarországot a 90 milliárdért

Az Ellenpont szerint a magát oknyomozó újságírónak nevező Panyi Szabolcs egy olyan kampányban vehetett részt, amelynek célja az volt, hogy Magyarországot megkerülve juttassanak Ukrajnának mintegy 90 milliárd eurós uniós forrást. A konstrukció alapja állítólag manipulálható, hangfelvétellel nem igazolt leiratok közzététele volt, amelyekkel oroszbarátsággal próbálták volna hitelteleníteni a magyar kormányt. A tiszás ügynökbotrány sokkal mélyebbre nyúlik, mint azt bárki gondolná.

Panyi Szabolcs csak a jéghegy csúcsa, a tiszás ügynökbotrány egészen a párt vezetéséig ér (Forrás: Magyar Nemzet)

Dezinformációs lánc és politikai célok

A portál értelmezése szerint a nyilvánosságra hozott, Szijjártó Péter és Szergej Lavrov közötti állítólagos beszélgetés nem bizonyít semmilyen titkosszolgálati együttműködést, csupán diplomáciai egyeztetést.

A leirat így legfeljebb azt bizonyítja, amit Szijjártó Péter már többször elmondott”

– fogalmaz a cikk, utalva arra, hogy a külügyminiszter rendszeresen tart kapcsolatot nemzetközi partnereivel. A cél egy fokozatosan építkező kampány lett volna: egyre erősebb, akár abszurd állításokat tartalmazó „leiratokkal” próbálták volna alátámasztani a magyar-orosz együttműködés vádját. Mindez alapot adhatott volna arra, hogy Magyarországot kizárják bizonyos döntéshozatali folyamatokból.