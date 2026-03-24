Hidvéghi: A tiszás ügynökbotrány bizonyítja, ukránbarát ügynökkormányt készítenek elő

Azt eddig is tudtuk, hogy a Tisza és Ukrajna összejátszik – akár a magyarok rovására is. De most már az is kiderült: Magyar Pétert külföldi titkosszolgálatokhoz köthető ügynökök segítik. A nyilvánosságra került hangfelvétel egyértelmű: a Tisza egy magát újságírónak álcázó kémmel együttműködve már egy ukránbarát kormány összeállításán dolgozik.
Mit jelentene egy ilyen ukránbarát ügynökkormány?
- Nem tudna nemet mondani a háborúból való kimaradásra.
- Nem tudna nemet mondani arra, hogy Ukrajna kapja a magyarok pénzét.
- Nem tudna nemet mondani arra, hogy elvágják Magyarországot az olcsóbb energiától.
Egy ilyen kormány nem Magyarországot képviselné – hanem Ukrajna és Brüsszel érdekeit. Mondjunk nemet az ukrán befolyásra! Mondjunk NEM-et az ügynökkormányra! Most a nemzeti petíció kitöltésével, április 12-én pedig a választáson.Ne hagyjuk, hogy Brüsszel és Zelenszkij alakítson kormányt!”
– fogalmazott Hidvéghi Balázs.
Ezért fontos a nemzeti petíció
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!